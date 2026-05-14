Тези цветове на дрехите привличат най-много кърлежите

През пролетта и лятото жегата се завръща, а с нея и кърлежите. За да се намали контактът с тези паякообразни, се препоръчва използването на репеленти и дълги дрехи, но има и друг вариант за намаляване на контакта с кърлежи - цветът на дрехите ви.

Цветовете, които привличат кърлежите

Експерти са доказали, че кърлежите са по-склонни да избират дрехи в светли цветове, пише researchgate.net. В допълнение към цвета на дрехите, се препоръчва и носенето на дълги панталони и ризи с дълъг ръкав, което ограничава достъпа на паякообразните до кожата.

Кърлежите обикновено се изкачват до 1,5 м, така че си струва да носите високи обувки и да обуете чорапи върху краката си за допълнителна защита. Струва си също да използвате репеленти, когато се разхождате в гората, парка или други места, където е вероятно да се открият кърлежи. След разходка внимателно огледайте дрехите и тялото си, особено врата, подмишниците, кръста и коленете.

Ако прекарвате много време в градината, е добре да знаете кои растения привличат най-силно кърлежи. На първо място високата трева е най-доброто убежище за кърлежите. Те могат да останат там в търсене на плячка, чакайки контакт с човек или животно.

Бръшлянът, зелениката и други почвопокривни растения създават влажна и сенчеста среда, в която кърлежите могат да останат активни дълго време, преди да ухапят.

Гъстата папрат задържа добре влагата, което също е идеална среда за кърлежите. Храсти от къпина, бъз и леска също осигуряват идеално убежище за тези паразити. Те са привлечени и от храстовидните рози.

Тези паякообразни са активни от ранна пролет до късна есен и могат да бъдат опасни както за хората, така и за домашните любимци, пренасяйки заболявания като Лаймска болест, кърлежов енцефалит и бабезиоза.

Какво да направите, ако ви ухапе кърлеж

Отстранете кърлежа възможно най-скоро. Не го накисвайте в алкохол, масло или други вещества. Можете да отстраните кърлежа със специални пинсети, които могат да бъдат закупени от аптека или магазин за домашни любимци. Можете също да отидете в спешно отделение.

След ухапването, мястото трябва да се третира с антисептик. Също така трябва да измиете добре ръцете си със сапун. Не е необходимо да представяте кърлежа за анализ.

Следете състоянието си в продължение на няколко седмици. Ако температурата ви се повиши и кожата ви се зачерви, посетете лекар. Трябва да посетите лекар и ако кърлежът е бил върху тялото ви повече от 36 часа.

