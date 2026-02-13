Свети Валентин: Каква е историята на празника?

Денят на влюбените Свети Валентин има фиксирана дата - 14 февруари и не зависи от църковния календар. На този ден влюбените си разменят валентинки и си подаряват подаръци. Ето каква е историята на празника - от легендите до наши дни.

Историята на Свети Валентин: от легенди до наши дни

Според легендата, историята на празника започва в древен Рим. Младият свещеник Валентин тайно женил войници за техните любовници, въпреки забраната на император Клавдий II, който смятал брака за пречка за военна служба. За това деяние Валентин е екзекутиран на 14 февруари 269 г. и тази дата се превръща в символ на жертвената любов. Въпреки че историците спорят за подробностите - някои източници споменават няколко светци Валентин - именно римският свещеник се смята за ключовата фигура на празника.

В средновековна Европа историята за Свети Валентин се превръща в романтична традиция: поети като Джефри Чосър в „Парламентът на птиците“ свързват 14 февруари със сезона на любовта към птиците. До 15-ти век се появяват първите валентинки – ръкописни послания със стихове. През 19-ти век Индустриалната революция дава началото на масовото производство на празнични картички. През 21-ви век традицията продължава да живее в емоджита, дигитални валентинки и онлайн картички, запазвайки символиката на вечната любов и борбата за нея.

Празникът се е адаптирал и в различните страни: в Япония е станал комерсиален със задължителен шоколад, в Индия някои консервативни групи все още протестират срещу „западното влияние“. Въпреки разнообразието от легенди и традиции, Свети Валентин си остава оживен празник, изпълнен с емоции и романтика.

Денят на влюбените се чества широко в Съединените щати, Великобритания, Канада и Австралия. Празникът е популярен и в Аржентина, Франция и Южна Корея. Според Britannica, 14 февруари е най-често срещаната годишнина от сватбата във Филипините. Стотици бракове се сключват на този ден в страната, а масовите сватби, при които няколко двойки се женят, също са често срещани.

Традиционните подаръци за Свети Валентин включват бонбони и цветя. Червените рози често се подаряват като символ на любовта.

Според критици Свети Валентин е перфектен пример за „комерсиален празник“, но през последните години отношението към този празник се преосмисля. Започнаха да се появяват дори противоложни празници като 15 февруари, който се счита за Ден на осведомеността за необвързаните.

