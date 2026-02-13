Средната заплата в България сега: Актуалните данни към последното тримесечие на 2025 г.

През четвъртото тримесечие на 2025 г. средната месечна работна заплата e 2678 лв. (1369,24 евро), като се увеличава спрямо третото тримесечие на 2025 г. с 5,1 на сто. Това показват данни на Националния статистически институт (НСИ). Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение, са „Образование“ - с 13 на сто, „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ - с 8,5 на сто, и „Култура, спорт и развлечения“ - със 7,9 на сто.

Увеличение с 11 на сто

Спрямо четвъртото тримесечие на 2024 г. средната месечна работна заплата нараства с 11 на сто, като най-голямо e увеличението в икономическите дейности: „Операции с недвижими имоти“ - с 18,1 на сто, „Административни и спомагателни дейности“ - с 15,6 на сто, и „Строителство“ - с 15,2 на сто.

През четвъртото тримесечие на 2025 г. спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата в обществения сектор нараства с 10,6 на сто, а в частния сектор - с 11,2 на сто.

През четвъртото тримесечие на 2024 г. в обществения сектор средната заплата нарасна с 12 на сто, а в частния сектор с 14,2 на сто. В началото на миналата година в обществения сектор средната заплата нарасна с 9,2 на сто, а в частния сектор - с 11,8 на сто.

