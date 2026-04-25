Защо не може да издържате да седите на тихо

Много се говори за екранната зависимост и времето пред екрана като мярка за прекомерна употреба на технологии. Но излагането на звук също запълва будните часове на много хора, въпреки че това е далеч по-малко проучено, пише The Washington Post .

Американците слушат близо четири часа музика на ден, според данни на Edison Research и Nielsen, и това не включва аудиокниги, видеоклипове в YouTube или околния шум от телевизора, докато вършим домакинска работа.

Доклад на Edison от 2025 г. установи, че броят на американските възрастни, слушащи подкасти, е достигнал рекордно високо ниво, въпреки че радиото все още доминира. За някои хора този навик е постоянен и заема голяма част от деня им.

„Това е често срещано поведение и много, много хора го правят. „В голям проблем сме. Оглеждам се и всички са със слушалки“, казва психологът Глория Марк, професор в катедрата по компютърни науки в Калифорнийския университет и автор на книгата „Обхват на вниманието“ от 2023 г.

Психиатърът и терапевт Клифърд Съсман , специализиран в използването на екрани при деца, казва, че макар да има малко клинични изследвания за прекомерната употреба на аудио съдържание, неговите пациенти и техните родители често питат за това. Консумацията на аудио съдържание, добавя той, теоретично може да бъде също толкова пристрастяваща, колкото и използването на екрани.

„Основното нещо, което задейства освобождаването на допамин, както показват многобройни проучвания, не е какво получавате, а колко бързо го получавате“, обяснява Съсман.

Смартфонът позволява незабавно удоволствие – може да извика всяка песен, аудиокнига, подкаст или видеоклип за секунди.

„Ако сме стимулирани твърде дълго, ставаме по-малко чувствителни към тази стимулация и развиваме толерантност“, добавя психиатърът.

Някои изследвания показват, че хората могат да се концентрират по-добре, докато слушат музика.

„Създава един вид бял шум, така че много хора намират за по-лесно да се фокусират, защото блокира околните звуци“, казва Съсман.

Но проблемът възниква, когато слушате толкова много съдържание, че не искате да спрете.

„Когато спре“, казва той, „изпадате в състояние, подобно на абстиненция“, известно като синдром на дефицит на наградата. „Можете да станете раздразнителни, тревожни или дори депресирани, когато не чувате нищо. Това е най-вече скука.“

26-годишната Джулия Нокс , която живее и работи в Ню Йорк, слуша новинарски подкасти по време на сутрешното и вечерното си пътуване до работа. След това слуша развлекателни подкасти, докато мие чинии, върши поръчки или се разхожда из града, създавайки почти постоянен саундтрак през целия ден.

„Продължавам да се питам: лошо ли е, че не мога да направя нещо, без да слушам нещо?“, казва Джулия.

Не че не може да спре, не слуша по време на работа, но, добавя той, тихото съзерцание едва ли може да се конкурира с „опцията да консумира нещо по-забавно“.

49-годишната Вики Лесли от Брайтън, Англия, казва, че винаги е имала „глас в главата си“, но в днешно време слуша подкасти, докато готви, суши пране и се опитва да заспи.

За Лесли, режисьор на документални филми, радиото и подкастите правят домакинската работа по-приятна, но ограничават времето, което прекарва в тихо съзерцание. Тя си спомня как е пътувала с колело до работа преди години – 40 минути без аудио.

„Тогава имах идеи за проекти, по които работех, и дори лични неща“, казва тя. „Това време за умствена обработка – днес го нямам, защото винаги слушам подкаст.“

Вредно ли е прекомерното използване на аудио съдържание?

„Всички проблеми на човечеството“, пише философът Блез Паскал , „произтичат от неспособността на човека да седи тихо сам в стаята.“

Но прекомерното слушане винаги ли е вредно? Аудио съдържанието може да има и положителен ефект, по начин, по който времето пред екрана често няма.

„Пристрастяването означава да правиш нещо постоянно, въпреки че ти създава проблеми“, казва Съсман.

Ако постоянното слушане ви помага да функционирате, дори и да се чувствате зависими от него, това не означава непременно пристрастяване.

Но ако забележите, че това влияе на настроението ви, нарушава взаимоотношенията или не можете да спрете, въпреки че сте наясно с това, тогава може да става въпрос за пристрастяване.

Съсман добавя, че технологичната зависимост трябва да се разглежда като континуум, а не като черно-бял феномен. „Трудно е да се намери човек, който никога не е имал проблем с прекомерната употреба на екрани.“

„В натоварени моменти подкастите ми дават достатъчно стимулация, за да свърша нещата. Но те са и заместител на истинското социално взаимодействие“, казва Лесли.

Когато запълваме всеки свободен момент с аудио съдържание, особено ако е напрегнато и наситено с информация, „не даваме на ума възможност да си почине“, казва Марк.

„Стресът се натрупва, когато умът няма място за релаксация.“

Умствената тишина има ключова функция: когато не сме ангажирани с когнитивна задача, се активира така наречената „мрежа, функционираща по подразбиране“ в мозъка, която ни помага да регулираме емоциите и да осмисляме преживяванията. Ето как формираме вътрешните си истории за себе си.

Как да отбием?

Марк и Съсман казват, че е възможно да се намали времето, прекарано в слушане.

„Може да е полезно да започнете с три дни без нищо. Без звук, без екрани, без алкохол – нищо, което да ви доставя незабавно удовлетворение. Посветете се на дейности, които изискват търпение. До третия ден много хора чувстват, че нуждата от постоянна стимулация изчезва“, съветва Съсман.

След това, когато отново включвате аудио, слушайте за ограничено време – например по един час, с почивки.

„Това прекъсва допаминовия цикъл“, казва той.

Марк препоръчва навикът да се замени с дейности, които осигуряват по-дълбока и по-качествена стимулация.

„Бъдете повече с хора. Когато говорите с някого, обърнете му цялото си внимание.“