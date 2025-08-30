Войната в Украйна:

Защо НЕ трябва да гледате котка в очите?

30 август 2025, 21:01 часа 0 коментара
Защо НЕ трябва да гледате котка в очите?

Котките са странни същества и удивителни домашни любимци, те са и хищници, които постепенно са опитомени от хората. И колкото и близки да са до хората, тези животни са запазили естествените си инстинкти и нагони. Една от характеристиките им, която не можете да пропуснете, са очите им. Котешките очи са красиви и уникални, очи, които светят в тъмното. Ето защо те винаги са привличали вниманието и около тях през историята са се плели спорове и истории, хората са свързвали вярвания и суеверия с тях.

Според старо народно поверие, не бива да гледате котка право в очите - защото по този начин тя изсмуква енергия. В някои култури котките са били смятани за проводници между света на мъртвите и живите и е съществувало суеверие, че не бива да ги гледате директно в очите.

В миналото котките са били смятани за животни, които помагат на магьосници и вещици, затова са им били приписвани свръхестествени способности.

Още: Какво послание имате, ако бяла котка пресече пътя ви

Котките са защитници на домакинството, в което живеят, те защитават дома от зли духове, вярва се от древни времена. Районът, който котката смята за свой, е благословен с положителна аура. Според легендата, нейното присъствие помага дори когато някой се нанесе в стара къща, където някой е живял преди.

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Когато котката открие зли духове в къщата, според експерти по магия, тя се опитва да определи намеренията им и след това ги отстранява напълно от къщата, с помощта на своите астрални способности. Дори мъж може да ѝ помогне в това, ако оцвети цялото пространство с пелин. Пелинът се смята за много мощен инструмент.

Ако често виждате това ЧИСЛО - Вселента ви предупреждава за голяма промяна

Вярва се, че котката помага за предпазване от негативни влияния, така че всички, които подозират, че са в опасност, имат страхови магии или се срещат твърде често с някого, към когото изпитват негативни чувства, трябва да се насладят на нейната компания. Съветът е да погалите котката с две ръце, да погалите лявата ѝ лапа и да продължите така до опашката. Това е мистичен съвет за синхронизиране с могъщото животинско царство, който ще премахне дори най-силната атака от негативни влияния.

Науката обаче твърди, че не бива да гледате котка в очите.

Още: Тайната на гръцките котки: Местни шампиони по оцеляване

Котките възприемат дългия поглед право в очите като агресия, покана за лов и в такава ситуация изпитват нужда да атакуват, независимо колко мили и кротки са те.

Също така, уличните котки използват зрителен контакт, за да сплашат противник.

Още: Отново у дома след 5 години: Изчезнала котка е намерена на друг континент

Всичко това се обяснява с факта, че зрението на котките е напълно различно от това на хората. Те виждат цялата картина наведнъж, без да се фокусират върху нещо конкретно. Те се фокусират върху определено нещо само по време на лов - така че ако погледнете директно в очите на котката, естествените ѝ инстинкти могат да се събудят и да ви нападнат.

 

 

 

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Гергана Шумкова
Гергана Шумкова Отговорен редактор
котка мистика домашен любимец
Още от Любопитно
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес