Защо НЕ трябва да гледате котка в очите?

Котките са странни същества и удивителни домашни любимци, те са и хищници, които постепенно са опитомени от хората. И колкото и близки да са до хората, тези животни са запазили естествените си инстинкти и нагони. Една от характеристиките им, която не можете да пропуснете, са очите им. Котешките очи са красиви и уникални, очи, които светят в тъмното. Ето защо те винаги са привличали вниманието и около тях през историята са се плели спорове и истории, хората са свързвали вярвания и суеверия с тях.

Според старо народно поверие, не бива да гледате котка право в очите - защото по този начин тя изсмуква енергия. В някои култури котките са били смятани за проводници между света на мъртвите и живите и е съществувало суеверие, че не бива да ги гледате директно в очите.

В миналото котките са били смятани за животни, които помагат на магьосници и вещици, затова са им били приписвани свръхестествени способности.

Котките са защитници на домакинството, в което живеят, те защитават дома от зли духове, вярва се от древни времена. Районът, който котката смята за свой, е благословен с положителна аура. Според легендата, нейното присъствие помага дори когато някой се нанесе в стара къща, където някой е живял преди.

Когато котката открие зли духове в къщата, според експерти по магия, тя се опитва да определи намеренията им и след това ги отстранява напълно от къщата, с помощта на своите астрални способности. Дори мъж може да ѝ помогне в това, ако оцвети цялото пространство с пелин. Пелинът се смята за много мощен инструмент.

Вярва се, че котката помага за предпазване от негативни влияния, така че всички, които подозират, че са в опасност, имат страхови магии или се срещат твърде често с някого, към когото изпитват негативни чувства, трябва да се насладят на нейната компания. Съветът е да погалите котката с две ръце, да погалите лявата ѝ лапа и да продължите така до опашката. Това е мистичен съвет за синхронизиране с могъщото животинско царство, който ще премахне дори най-силната атака от негативни влияния.

Науката обаче твърди, че не бива да гледате котка в очите.

Котките възприемат дългия поглед право в очите като агресия, покана за лов и в такава ситуация изпитват нужда да атакуват, независимо колко мили и кротки са те.

Също така, уличните котки използват зрителен контакт, за да сплашат противник.

Всичко това се обяснява с факта, че зрението на котките е напълно различно от това на хората. Те виждат цялата картина наведнъж, без да се фокусират върху нещо конкретно. Те се фокусират върху определено нещо само по време на лов - така че ако погледнете директно в очите на котката, естествените ѝ инстинкти могат да се събудят и да ви нападнат.