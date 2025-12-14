Танкерът „Кайрос“ е готов за изтегляне: Акцията край Ахтопол стартира утре с три влекача

Авариралият край бреговете на Ахтопол танкер „Кайрос“ (KAIROS) е напълно обезопасен и готов за буксировка. Хидравличната система на плавателния съд е успешно приведена в работен режим, а електрозахранването на борда е възстановено. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на транспорта и съобщенията.

Реалните действия по преместването на кораба започват утре сутрин (ден/дата) точно в 07:30 часа.

Детайли около операцията

В спасителната акция ще се включат три влекача, които ще изтеглят танкера до предварително определено безопасно място във вътрешността на Бургаския залив.

Днешният ден бе ключов за подготовката, която премина под контрола на ИА „Морска администрация“ и изпълнителя „БМФ ТАГ СЪРВИС“. Екипите на място извършиха успешни тестове на системите за закотвяне. Лявата котва е възстановена и ще служи като резервна, докато дясната е подготвена за вдигане. Вече са маркирани и точките за закрепване на стоманените линии, необходими за буксирането.

„Планът за днешния ден бе да възстановим електрозахранването и хидравликата на кораба, да проверим котвеното устройство и да подготвим котвите за утрешната буксировка. Всичко това е постигнато и гарантира безопасното продължаване на операцията“, потвърди Живко Петров, директор на „Морска администрация“ – Бургас.

За да се осигури безопасността по време на вдигането на котвите, до танкера ще плава и работен катер с генератор, който ще поддържа тока на борда. Още вчера в пристанище Бургас бе доставен специален авариен генератор с мощност 150 kW за нуждите на операцията.

Финансиране и екология

За изпълнението на аварийните дейности правителството одобри финансиране в размер на 1,2 млн. лева. Към момента няма данни за екологични щети или замърсяване на акваторията, потвърдиха от Областния кризисен щаб в Бургас. Танкерът заседна в района на Ахтопол миналия петък, което наложи спешни мерки от страна на държавата.

Дипломатически отзвук и разследване

Инцидентът с плаващия под чужд флаг съд предизвика и дипломатическа реакция. Министърът на външните работи Георг Георгиев и вицепремиерът и министър на транспорта Гроздан Караджов са изискали официално разяснение от турския посланик у нас Мехмет Уянък относно причините за навлизането на кораба в български териториални води.

Дипломатът е обяснил, че операцията е извършена от частна турска компания, която е действала без знанието и уведомлението на турската държава. Турските институции вече са стартирали разследване по случая, като са поели ангажимент своевременно да информират българските власти за резултатите от него.

