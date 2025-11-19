Защо орехите почерняват - ето какво се крие вътре

Плодовите мушици са сред най-разпространените животински вредители по ядките. Ореховите дървета са особено засегнати. Когато орехите са нападнати от плодовата мушица, това се вижда, когато плодът почернее напълно. В случаи на силно нападение, ядката на орехата също е повредена.

Какво причинява плодовата мушица на ореха

Плодовата мушица по ореха е дълга само от четири до осем милиметра и е оранжево-кафява на цвят. Крилата ѝ са отчетливо маркирани с черни ивици. Има и жълтеникав цвят на гърба ѝ.

Какавидите на ореховата плодова мушица зимуват в почвата и се излюпват от края на юни до началото на юли. Ларвите са истинските вредители по орехите. Те се излюпват от яйцата, които насекомото снася в черупката на ореха. До 15 яйца на орех не са необичайни. Една плодова мушица може да снесе до 400 яйца върху около 30 ореха.

Малките ларви се хранят с месестата част на зелените орехи. Тя става мека и слузеста и почернява. Можете да разпознаете момента, в който плодовата мушица е в действие, по малките черни петънца по черупката.

Плодовите мушици се хранят с черупките от три до пет седмици, преди да паднат на земята и да се какавидират в почвата. Цикълът започва отначало на следващата година.

В повечето случаи ореховите ядки не са засегнати и остават годни за консумация, тъй като ларвите не могат да проникнат през твърдата черупка. Черното обезцветяване, причинено от кашестата плът, обаче ги прави неапетитни.

Възможно е объркване с гъбична инфекция

Нашествието от орехови плодови мушици понякога се бърка с гъбична инфекция. В случаи на болестта Марсонина и бактериалната мана по орехите, кожиците на плодовете също почерняват. Можете да разпознаете нападение от орехова плодова мушица, когато отворите черупката, тъй като ларвите, живеещи вътре, са ясно видими.

Как можете да контролирате плодовата мушица по ореха

Поставете жълти лепкави капани през юли. Това ще хване възрастните мухи и ще им попречи да снасят яйца.

Събирайте заразените плодове и ги изхвърляйте с опасните отпадъци, тъй като в противен случай съществува риск от инфекция. Можете също така да изгорите плодовете. Не хвърляйте заразените плодове върху компостната купчина, защото ларвите все пак ще се какавидират и ще се върнат като плодови мушици следващата година.

Разстелете филц, фолио или стари чаршафи под ореховото дърво, преди да паднат първите плодове. Това ще предотврати презимуването на ларвите в почвата и ще намали нападението от вредители.

Черни орехи: Пфалцки деликатес

Черните орехи – но в съвсем различна форма – са кулинарен деликатес от региона на Пфалц. Те се наричат „пфалцки трюфели“. За приготвянето им орехите се берат неузрели в началото на лятото и след това се накисват във вода.

Първо, орехите се пробиват дълбоко с шишче, докато се перфорират напълно. След това се поставят в студена вода за две до три седмици, като водата се сменя два пъти дневно. Водата разтваря танините от месестата част, а честите смени на водата предотвратяват горчивия вкус на ядките по-късно.

В края на периода на накисване, орехите се бланшират във вряща вода за около десет минути и веднага след това се потапят в студена вода. Накрая, ядките трябва да се отцедят добре, за да се отстранят всички останали следи от горчиви танини.

След това ядките се варят до омекване в сладка смес от захар, карамфил, ванилия, канела и кора от лайм. По време на този процес те почерняват. След прецеждане на сладката течност, ядките трябва да се охладят. Тогава трюфелите от Пфалц са готови за сервиране.

