Позабравеното предложение на Бербатов, което ще реши голям проблем в българския футбол (ВИДЕО)

19 ноември 2025, 18:18 часа 531 прочитания 0 коментара

Спортните журналисти на Actualno.com Бойко Димитров, Джем Юмеров и Николай Илиев обсъдиха проблемите на българския футбол в новия епизод на предаването "Точно попадение". Според Димитров е наложително у нас да има футболна карта - идея на Димитър Бербатов по време на кампанията му за президент на Българския футболен съюз. Нейната концепция е свързана със създаването на база данни за материалната база на клубовете.

Нужна ни е футболна карта

"Аз си мисля и за едно предложение на Димитър Бербатов, когато той беше кандидат за президент на БФС - да се направи футболна карта на България. Така ще се елиминира корупцията. Няма ние тримата да се съберем и да си учредим клуб, за да взимаме пари от УЕФА. Хвърляме на децата 2 топки и 4 конуса. Седейки на едни столчета, си делим парите", смята Димитров.

ВАР-ът на Actualno

"Когато има футболна карта, е ясно - благоевградски регион - еди колко си клуба, школи... Трябва наистина да има футболна карта, за да се знае къде хората работят, а не къде има мъртви души. Докато има мъртви души, ще изоставаме", допълни той.

Преди години Димитър Бербатов обясни идеята си за футболна карта пред колегите от "Тема Спорт":  "Идеята е да се знае във всяко едно кътче на страната с каква материална база разполага дадения клуб. Колко деца и мъже развиват, от какво имат нужда. Чак тогава можем да седнем с държавата и да говорим за общи приоритети за подобряването на материалната база. А сега се правят терени на парче, без никаква стратегия. Някои от тези терени се стопанисват от хора, които имат семейна връзка с част от ръководството на БФС.", каза той.

Джем Юмеров
