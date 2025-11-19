Спорт:

Почваме ги: България се изкачи в ранглистата на ФИФА! Минахме Замбия, гоним Уганда

Националният отбор на България по футбол записа скок от три места в обновената ранглиста на ФИФА за ноември месец. "Лъвовете" прогресираха благодарение на победата си над Грузия в последен двубой от квалификациите за Мондиал 2026. Те събраха 1272,19 точки, които им отреждат 88-ата позиция. По този начин "трикольорите" изпревариха Бахрейн, Замбия и Ангола, но все още гонят Сирия, Нова Зеландия, Уганда и Хаити.

Възпитаниците на Александър Димитров увеличават актива си от 1263,07 точки до 1272,19 точки. С това те вече са на 88-мо място в света, след като през октомври бяха паднали до 91-ва позиция. Иначе начело в ранглистата няма промени, като лидер с 1877,18 точки е съперникът на България в квалификациите Испания. На второ място с 1873,33 точки е световният шампион Аржентина, следван от Франция с 1870 точки и Англия с 1834,12 точки.

В топ 5 влиза националният отбор на Бразилия с 1760,46 точки, който изпреварва Португалия (1760,38) и Нидерландия (1756,27). Топ 10 се допълва от Белгия (1730,71), Германия (1724,15) и Хърватия (1716,88). Другите съперници на България в квалификациите - Турция и Грузия, са съответно на 25-о и 73-то място.

Ноемврийската ранглиста ще определи и разпределението на отборите по урни при жребия за Световното първенство догодина, който ще бъде изтеглен на 5 декември във Вашингтон.

