19 ноември 2025, 18:26 часа 486 прочитания 0 коментара
Пребиха възрастна жена в Русенско

Възрастна жена е настанена в болница след побой. Полицията вече е започнала разследване и за незаконно влизане в имот, освен насилието. Нападението е извършено над 82-годишна жена от град Две могили, област Русе. Това съобщи регионалният говорител на МВР в крайдунавския град Даниела Малчева. Сигнал за инцидента е подаден тази нощ. Веднага на място са изпратени екипи на полицията и на Спешна помощ.

Пострадалата

Пострадалата жена е транспортирана в Университетската болница "Канев" в Русе за преглед и оказване на медицинска помощ. Тя е приета с травматични увреждания по различни части на тялото.  

"Жената е настанена в хирургичното отделение на болницата. Тя е в стабилно, но в тежко състояние предвид възрастта ѝ. За нея се полагат медицински грижи", каза за БТА говорителят на УМБАЛ Канев Стела Кръстева. 

Арестуван

От полицията обясниха, че за нападението е арестуван 43-годишен мъж от Две могили, който е известен на правораздавателните органи.  Разследването по случая продължава под надзора на прокуратурата. 

Евгения Чаушева
