За да не закъсат в задръстванията: ЕС представи военния Шенген

Европейската комисия представи набор от мерки, предназначени да подобрят значително военната мобилност в Европа и да модернизират общата отбрана на континента. Така нареченият „Военен Шенген“ има за цел да улесни по-бързото движение на войски и оръжия във всички държави-членки на ЕС. Според изявлението на Европейската комисия, тези мерки в рамките на ЕС следва да създадат широко пространство, в което войските, оборудването и военните активи могат да се движат бързо и безпрепятствено.

Конкретика

По-конкретно, за да се осигури бърза и мащабна военна мобилност и да се доближи ЕС до „Военен Шенген“, мерките на Комисията включват:

премахване на регулаторните бариери (всички 27 държави-членки на ЕС ще имат единна процедура за разрешаване на движението на военни активи);

създаване на спешен пакет от мерки за ускоряване на процедурите и приоритизиране на достъпа до инфраструктура;

подобряване на готовността на транспортната инфраструктура;

обединяване и споделяне на транспортни и логистични възможности;

укрепване на управлението и координацията;

задълбочаване на сътрудничеството с НАТО и други партньори;

План за укрепване

Същевременно Европейската комисия представи план за укрепване на отбранителната промишленост на ЕС чрез стимулиране на развитието на революционни иновации и подкрепа на нови участници в отбраната. Планът има за цел да отключи потенциала на революционните иновации – нови технологии, които коренно променят изпълнението на процесите. Вземат се предвид поуките, извлечени от войната на Русия срещу Украйна, тъй като тази война демонстрира как отбранителните технологии променят съвременното водене на война.

В тази връзка се цели увеличаване на производствения капацитет на Европа чрез иновации.

Съответният план се фокусира върху четири приоритета:

Подкрепа за инвестициите в отбранителни компании;

Ускоряване на разработването на нови технологии;

Разширяване на достъпа до отбранителни способности;

Насърчаване на развитието на уменията, необходими за поддържане на технологичното предимство на Европа.

Предложените стъпки ще бъдат приложени незабавно. Освен това, мерките за военна мобилност ще бъдат представени на Съвета на ЕС и на Европейския парламент за одобрение.

ЕС не е готов за война

Припомняме, че по-рано Fianancial Times, че пътищата и бюрокрацията възпрепятстват отбранителните подготовки на Европа. Според настоящите разпоредби, темпото на вземане на решения и тяхното прилагане, европейските армии ще се нуждаят от поне 45 дни, за да се изправят срещу потенциален противник.

ЕС и НАТО в момента се стремят да намалят това време за преминаване до 3-5 дни. Това обаче ще изисква значителни подобрения на пътища, мостове и железопътни линии, както и опростяване на граничните разпоредби.

Снимки: Getty images