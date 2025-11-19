Екатерина Михайлова: Няма време за референдум за еврото

Конституционният съд се произнесе вчера, че Наталия Киселова е трябвало да подложи на обсъждане в пленарна зала предложението на президента Румен Радев за референдум за еврото. Според съда председателят на Народното събрание няма правомощия да се произнася еднолично за национален референдум. Днес президентът Румен Радев определи това решение като „победа на правото над произвола на политическата класа“.

„Имаме решение, което е взето вчера. По закона за Конституционния съд има едни срокове, които трябва да изтекат, за да имаме влязло в сила решение. В 15-дневен срок това решение трябва да бъде обнародвано в Държавен вестник и след това има 3-дневен срок до влизането му в сила“, каза в „Лице в лице“ по bTV проф. Екатерина Михайлова. „Първо трябва да се изчака това и след това да се предприемат каквито и да е действия. Това, че сме го прочели всички на страницата на Конституционния съд още не го прави влязло в сила“, обясни тя.

След това следва второ тълкуване – дали може старото предложение, което е в деловодството на Народното събрание, да се разглежда, или трябва да постъпи ново. „Каквото и да решат, дори и да приемат, че старото е валидно, то оттам нататък следва разпореждане от страна на председателя на НС, на постоянните комисии. Те трябва да го разгледат, след това има срокове, които да постъпи в пленарна зала. И така ще дойде Нова година. От 1 януари влизаме в еврозоната и практически този референдум става без предмет. Тоест, време за референдум няма“, обясни още Екатерина Михайлова. „Редакцията на Държавния вестник се намира в Народното събрание и е на подчинение на председателя. Не вярвам да има извънреден брой, предполагам, че ще се изчакат тези срокове“, посочи тя.

„Искането за референдум от страна на президента беше чисто политическо действие, а не действие, съобразено със законите и Конституцията. То беше в разрез с ратифицирания договор между България и ЕС. Тоест на едно такова политическо действие беше отговорено с политическо действие", каза още Михайлова.

"Не вярвам, че Наталия Киселова е предприела това действие самостоятелно. Това е било политическо решение на управляващото мнозинство, а може би и малко повече от управляващото мнозинство. На тези, които са в подкрепа на това България да влезе в еврозоната“, на мнение е тя. Според нея референдумът е изместил темата за бюджета и е свършил услуга на управляващите.