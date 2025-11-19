Има ли изход? Политическата криза в Косово продължава

Проектокабинетът, предложен от номинирания за премиер на Косово Глаук Конюфца, не успя да получи необходимия брой гласове в парламента днес, съобщава Косова Прес, като отбелязва, че страната се насочва към нови парламентарни избори. Днес, 19 ноември 2025 г. е последният ден от предвидения от конституцията на Косово срок за сформиране на правителство. Кандидатът за премиер Глаук Конюфца от партията на отиващия си премиер Албин Курти не успя да събере достатъчно гласове , три седмици след като самият Курти не успя да спечели доверието на парламента за сформиране на правителство, отбелязва АФП.

Кабинетът

Кабинетът на Конюфца, който е заместник-председател на Движение "Самоопределение" и бивш председател на парламента, получи едва 56 гласа "за" в 120-местния парламент. "Против" гласуваха 53-ма депутати, а четирима се въздържаха. Страната изпадна в политическа криза след парламентарните избори на 9 февруари 2025 г., тъй като нито една от партиите не разполага с мнозинство от 61 гласа в 120-местния парламент.

Косовският президент Вьоса Османи връчи на 4 ноември мандат за съставяне на правителство на заместник-председателя на "Самоопределение" Глаук Конюфца. Той е вторият кандидат за премиер на "Самоопределение", след като на 26 октомври първият мандатоносител – настоящият премиер на Косово и председател на партията Албин Курти – не успя да събере нужната подкрепа за съставяне на правителство, предаде БТА.

Съгласно косовската конституция са разрешени само две гласувания: ако правителството не бъде избрано при второто, президентът на страната трябва да разпусне парламента и да обяви избори, които трябва да бъдат организирани в рамките на 40 дни.

