Промяна в движението при входа на Видин от и към София

Новата организация на движението при входа на Видин от и към София е въведена преди дни заради строително-монтажни дейности по проект на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) за частична реконструкция на канализационния колектор, изпълняван от "Водоснабдяване и канализация – Видин“ ЕООД. Това съобщи заместник-кметът на община Видин инж. Румен Лилов.

Интензивна работа

Причината за промяната е интензивната работа по изграждането на дълбока шахта в района на колодрума. По думите му дълбочината на съоръжението достига 8 метра и съществува сериозен риск пролетните подпочвени води да възпрепятстват строително-монтажните дейности. Затова общината е предоставила „прозорец“ на фирмата изпълнител, която трябва да приключи работата до 22 декември, както е посочено в заповедта на кмета на общината. Ул. „Стефан Еленков“, която поема трафика, е изключително тясна, подчерта заместник-кметът. За да се избегнат произшествия, спирането на автомобили по нея ще бъде забранено още днес, заяви той.

Контрол

Инж. Лилов увери, че всички схеми на временната организация на движението са изработени в прегледен и достъпен вид и ще бъдат публикувани на сайта и фейсбук страницата на общината, за да улеснят гражданите при тяхното придвижването през периода на строителните дейности.

Въпреки че общината не е възложител, нито изпълнител на проекта, кметът на Видин д-р Цветан Ценков увери, че ще се следи много внимателно неговото изпълнение и спазването на сроковете. Ще бъдат налагани и санкции, ако се наложи, категоричен бе кметът.

