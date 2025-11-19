Войната в Украйна:

Промяна в движението при входа на Видин от и към София

19 ноември 2025, 18:20 часа 292 прочитания 0 коментара
Промяна в движението при входа на Видин от и към София

Новата организация на движението при входа на Видин от и към София е въведена преди дни заради строително-монтажни дейности по проект на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) за частична реконструкция на канализационния колектор, изпълняван от "Водоснабдяване и канализация – Видин“ ЕООД. Това съобщи заместник-кметът на община Видин инж. Румен Лилов.

Медицински хеликоптер транспортира от Видин до София тежко пострадал мъж

Интензивна работа

Причината за промяната е интензивната работа по изграждането на дълбока шахта в района на колодрума. По думите му дълбочината на съоръжението достига 8 метра и съществува сериозен риск пролетните подпочвени води да възпрепятстват строително-монтажните дейности. Затова общината е предоставила „прозорец“ на фирмата изпълнител, която трябва да приключи работата до 22 декември, както е посочено в заповедта на кмета на общината. Ул. „Стефан Еленков“, която поема трафика, е изключително тясна, подчерта заместник-кметът. За да се избегнат произшествия, спирането на автомобили по нея ще бъде забранено още днес, заяви той.

Още: Новите зони за паркиране: Софиянци ги приеха мирно, но варненци се готвят за бой

Контрол

"Октомврийски дни на изкуствата" във Видин с Gipsy Kings, Любо Киров и още много събития

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Инж. Лилов увери, че всички схеми на временната организация на движението са изработени в прегледен и достъпен вид и ще бъдат публикувани на сайта и фейсбук страницата на общината, за да улеснят гражданите при тяхното придвижването през периода на строителните дейности.

Въпреки че общината не е възложител, нито изпълнител на проекта, кметът на Видин д-р Цветан Ценков увери, че ще се следи много внимателно неговото изпълнение и спазването на сроковете. Ще бъдат налагани и санкции, ако се наложи, категоричен бе кметът.

Още: Синя срещу Зелена: Как платеното паркиране превзе София и промени живота ни

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Отговорен редактор
Видин София АПИ движение Румен Лилов
Още от Видин
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес