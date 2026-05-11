Защо витамините от група В са толкова важни? В кои храни трябва да ги търсим?

Витамин B е един от най-важните микронутриенти, който допринася значително за здравето. Тялото се нуждае от ежедневен прием, поради което храните, богати на витамин B, са от решаващо значение в диетата.

Цели осем витамина принадлежат към групата на витамините от група В. Витамините от група В имат многобройни ефекти за поддържане на добро здраве – от производството на енергия, нормалната функция на нервната система, регулирането на хормоналната активност, психичното здраве до здравето на сърцето, имунната система, косата и кожата.

Всеки от тях има своя собствена задача и често се допълват взаимно, участвайки в хиляди процеси в тялото, включително производството на енергия, растежа на клетките и предаването на нервни импулси. Те са необходими за нормалното функциониране на сърдечно-съдовата, имунната и храносмилателната системи, както и за здравето на кожата, косата и ноктите.

Тялото не може да произвежда витамини от група В самостоятелно, така че е необходимо да ги приемате ежедневно чрез диетата си.

Витамин B1 – тиамин – е от решаващо значение за преработката на въглехидрати, мазнини и протеини в организма, както и за функционирането на сърдечно-съдовата и нервната система. Източници: карантия (черен дроб), яйца, месо, пълнозърнести храни, зелени листни зеленчуци, ядки, грах, боб, фъстъци.

Витамин B2 – рибофлавин – е необходим и за производството на енергия от въглехидрати, мазнини и протеини, както и за дишането, зрението и растежа. Съдържа се най-вече в млечните продукти, яйцата и месото, а добри източници са и зелените листни зеленчуци, пълнозърнестите храни и ядките (бадеми, лешници, орехи).

Витамин B3 – ниацин – е изключително важен за получаване на енергия от глюкоза, за производството на хормони, както и за функционирането на нервната, сърдечно-съдовата и храносмилателната системи. Източници: мая, млечни продукти, яйца, птици, риба, бобови растения, ядки.

Витамин B5 – пантотенова киселина – участва пряко в производството на енергия и е важен за настроението, както и за балансираните нива на холестерол в кръвта. Среща се в маята, черния дроб, рибата, месото, яйцата, пълнозърнестите храни, зеленчуците и плодовете.

Витамин B6 – пиридоксин – е изключително важен за имунитета, производството на кръвни клетки и хормони, както и за функционирането на мозъка и „биологичния часовник“. Източници: карантия (особено черен дроб и бъбреци), пуешко, риба тон, мая, банани, стафиди, спанак, соя, яйца, мляко, картофи.

Витамин B7 – биотин – е необходим за метаболизма на въглехидратите, протеините, мазнините и аминокиселините, както и за растежа на клетките. Източници: мая, субпродукти, яйчен жълтък, гъби, банани, фъстъци, моркови, карфиол.

Витамин B9 – фолиевата киселина – е от решаващо значение за синтеза на ДНК, което означава за изграждането на всички нови клетки, така че е особено важен по време на бременност. Той участва в образуването на еритроцити (червени кръвни клетки) и е важен за функционирането на сърдечно-съдовата система. Съдържа се най-вече в зелените листни зеленчуци, бобовите растения, цитрусовите плодове, пълнозърнестите храни и месото.

Витамин B12 – цианокобаламин – също участва в синтеза на ДНК, както и в образуването на еритроцити и протеини. Важен е за дейността на нервните клетки и настроението, както и за функционирането на сърдечно-съдовата система. Източници: риба и морски дарове, месо, мляко и млечни продукти, яйца.

Холинът и инозитолът са включени във витамините от В комплекс, въпреки че по структура не са витамини, те участват по подобен начин в метаболизма и в предаването на нервните импулси. Холинът се съдържа в яйцата, соята, животинските мазнини, овесените ядки и зеленчуците. Източници на инозитол са храни от животински произход, пълнозърнести храни и зеленчуци.