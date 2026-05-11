11 май 2026, 14:45 часа 640 прочитания 0 коментара
Снимка: GettyImages
"Тежък шамар и непростима обида": Винисиус Жуниор с болезнено признание след краха в Ел Класико

Звездата на Реал Мадрид, Винисиус Жуниор, не успя да скрие разбитото си сърце след тежкото 0:2 в сблъсъка на титаните срещу Барселона. След последното 0:2 срещу Барселона, титлата официално отпътува към Каталуния, оставяйки "белия балет" в ролята на подгласник. Винисиус Жуниор, който обикновено доминира на терена, този път говори със сериозен и разочарован тон. Без излишни оправдания, бразилецът призна, че Барселона е доминирала във всеки детайл от играта, превръщайки последното "Ел Класико" в болезнен урок за кралския тим.

"Да загубиш в "Ел Класико" винаги е тежко. Не мисля, че това е просто поражение, беше тежък шамар и урок за всички нас. Подобна загуба срещу Барселона по този начин е неприемлива... тя е непростима обида за нашите фенове. Барселона не просто ни победи, те ни доминираха в ключовите моменти и контролираха темпото. Бяха по-добри във всеки детайл, а ние просто не бяхме на нивото на предизвикателството днес. Трябва да наведем глави и да работим", заяви Винисиус. 

Крилото на "кралския тим" призна, че не е предал очакванията на феновете в един от най-важните мачове за сезона и пое лична вина за представянето си:

"Поемам пълна отговорност за моето представяне. Знам какво очакват мадридистите от мен и днес не успях да им го дам. Гневът на хората е оправдан, защото Реал Мадрид винаги трябва да се бори за титлата до последната секунда. Сега трябва да замълчим, да наведем глави и да работим двойно повече, за да не допускаме това да се повтаря. Трябва да завършим сезона с чест в оставащите мачове. Реал Мадрид ще се завърне, обещавам го", добави бразилският национал.

Кристин Попова Редактор
