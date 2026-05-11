До 100 000 евро глоба и нова бухалка: ПБ внесе законови изменения и забрани покачването на цените

Ежедневно публикуване на цените на всички стоки от голямата потребителска кошница в големите верига магазини (с над 10 милиона лева годишен оборот) до 07:00 ч. сутринта и до 100 000 евро глоби за необосновано повишаване на цените на продуктите. Това са част от мерките на "Прогресивна България" с цел пречупване на тренда на покачване на цените, видя Actualno.com.

Законопроектът за промени в Закона за защита на потребителите е внесен от парламентарната група на управляващите в понеделник. С него се предвиждат и по-широки правомощия и за ресорната КЗП.

Какво се променя?

В промените се предвижда забрана за увеличаване на цените на стоки и услуги, когато това увеличение не е икономически обосновано. Вносителите са дали и дефиниция кога е налице тази хипотеза - обективни икономически фактори са:

увеличение на доставни или производствени разходи;

увеличение на разходите за труд;

промени в цените на енергия, горива или суровини;

промени в данъци, такси или други публични задължения;

промени във валутни курсове или външни икономически условия;

други фактори, извън контрола на търговеца, които оказват съществено влияние върху разходите и условията за предлажане.

Дали е обосновано повишението ще се определя на база съпоставка между увеличението на цената и въздействието на гореизброените фактори. От своя страна търговецът ще е задължен да представи доказателства за определяне на цената на стоката или услугата преди увеличението, както и всички елементи, които я формират.

За нарушения по отношение забраната за повишаване на цените се предвиждат нови глоби - от 5000 до 100 000 евро, а при повторно нарушение - санкциите ще са в двоен размер. Същия таван на глоби е предвиден и при спестяване на информация от страна на търговеца, комуто са изискани документи и доказателства за ценообразуването.

Нова бухалка?

Засилват се и проверките на Комисията за защита на потребителите, чиито служители вече ще имат и разширени правомощия при проверки. В рамките на своята дейност те ще могат да разпореждат на всяко физическо или юридическо лице да предостави информация за целите на производството.

Предвиждат се и още по-широки права на КЗП по отношение получаването на данни - те ще могат да изискват от търговците данни за нивата на цените в определени периоди, информация за начина на ценообразуване, данни за доставни, производствени и други разходи, компонентните в крайната продажна цена и всякаква друга информация, която е свързана с установяване на евентуални нарушения на Закона. Целият законопроект и мотивите към него са налични в деловодството на парламента ТУК.