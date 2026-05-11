Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Олекотяване на учебната програма и съдържанието - Диян Стаматов за очакванията от министъра на образованието

11 май 2026, 14:53 часа 496 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Олекотяване на учебната програма и съдържанието - Диян Стаматов за очакванията от министъра на образованието

За мен е добре да има приемственост, защото законопроектът беше на финалната права да влезе в зала на предишното Народно събрание. Останаха най-консервативните и устойчиви промени, които се дискутираха. Дори да бъдат използвани като база е спестяване на време. Това препоръча в интервю пред БНР съветникът в СОС и директор на столичното 119. СУ "Проф. Михаил Арнаудов" Диян Стаматов, който е и  председател на Съюза на ръководителите в системата на народната просвета на България.

"Ако се започне отначало, има опасност към средата или към края на мандата на правителството да се стигне до консенсус за промени. А няма никакво време за промени в политиките на системата на средното образование", предупреди той.

ОЩЕ: Нов опит религията да се вкара в училище, новият министър е настроен позитивно (ВИДЕО)

Стаматов сподели, че очакванията в системата на предучилищното и училищното образование от министъра на образованието проф. Георги Вълчев, който идва от академичните среди, са изключително големи.

"Естествено е, защото от години се говори за реформи, а всъщност първите и последни реформи от демокрацията насам са от 2016 г. и досега са правени козметични корекции. И предишното НС не успя да приеме промените в средното образование. Има много дебати в отделните текстове и винаги е било така, когато се правят промени в средното образование. Очакванията към образователното ръководство са с надеждата за силна нова визия за образованието. И всички се надяваме образованието да бъде истински приоритет, не само на думи, но и финансов на новото правителство. На този етап е ясно само името на проф. Вълчев, той е добре запознат с ръководството на Алма матер, където повечето от учителите са завършили. Неговият  поглед е добър и всеобхватен и ще му помогне за визията на средното образование", каза още директорът на столичното 119 училище.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

И допълни, че на новия министър няма да му е лесно, защото средното образование е надеждата на цялото общество системата да се реформира, а се бави. "Изчаквателният процес води до намаляване на качеството на образованието. Политиката не се прави от учителите, тя се изпълнява от тях, но се прави от управленците и тяхната мисия е да се каже, какво очакват от нас и как да го направим".

ОЩЕ: Проф. Игнатов увери новия образователен министър, че няма да има проблем с матурите

Според Стаматов по значимите проблеми в системата на образованието са комуникацията, олекотяване на учебната програма, осъвременяване на учебните планове и учебното съдържание, "нещо, за което се говори и не е направено нищо".

"Стабилно изоставане на каквито и да е форми на санкции за учениците, нарушили правилата - не присъстват, което не е редактирано в законодателството,  трябва да се направи по-скоро", посочи спешните промени Стаматов.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
образование Диян Стаматов Георги Вълчев
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
Още от Образование
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес