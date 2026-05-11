Олекотяване на учебната програма и съдържанието - Диян Стаматов за очакванията от министъра на образованието

За мен е добре да има приемственост, защото законопроектът беше на финалната права да влезе в зала на предишното Народно събрание. Останаха най-консервативните и устойчиви промени, които се дискутираха. Дори да бъдат използвани като база е спестяване на време. Това препоръча в интервю пред БНР съветникът в СОС и директор на столичното 119. СУ "Проф. Михаил Арнаудов" Диян Стаматов, който е и председател на Съюза на ръководителите в системата на народната просвета на България.

"Ако се започне отначало, има опасност към средата или към края на мандата на правителството да се стигне до консенсус за промени. А няма никакво време за промени в политиките на системата на средното образование", предупреди той.

Стаматов сподели, че очакванията в системата на предучилищното и училищното образование от министъра на образованието проф. Георги Вълчев, който идва от академичните среди, са изключително големи.

"Естествено е, защото от години се говори за реформи, а всъщност първите и последни реформи от демокрацията насам са от 2016 г. и досега са правени козметични корекции. И предишното НС не успя да приеме промените в средното образование. Има много дебати в отделните текстове и винаги е било така, когато се правят промени в средното образование. Очакванията към образователното ръководство са с надеждата за силна нова визия за образованието. И всички се надяваме образованието да бъде истински приоритет, не само на думи, но и финансов на новото правителство. На този етап е ясно само името на проф. Вълчев, той е добре запознат с ръководството на Алма матер, където повечето от учителите са завършили. Неговият поглед е добър и всеобхватен и ще му помогне за визията на средното образование", каза още директорът на столичното 119 училище.

И допълни, че на новия министър няма да му е лесно, защото средното образование е надеждата на цялото общество системата да се реформира, а се бави. "Изчаквателният процес води до намаляване на качеството на образованието. Политиката не се прави от учителите, тя се изпълнява от тях, но се прави от управленците и тяхната мисия е да се каже, какво очакват от нас и как да го направим".

Според Стаматов по значимите проблеми в системата на образованието са комуникацията, олекотяване на учебната програма, осъвременяване на учебните планове и учебното съдържание, "нещо, за което се говори и не е направено нищо".

"Стабилно изоставане на каквито и да е форми на санкции за учениците, нарушили правилата - не присъстват, което не е редактирано в законодателството, трябва да се направи по-скоро", посочи спешните промени Стаматов.