"Поощряват най-шумните лакеи": Лидер на "Продължаваме промяната" в Бургас хвърли оставка

Лидерът на "Продължаваме промяната" в Общинския съвет в Бургас д-р Мартин Кръстев обяви, че напуска партията. Като мотив за решението си той посочи начина, по който функционира формацията, и поощряването на "най-шумните лакеи". В публикация във Facebook Кръстев заяви, че още преди година е предупредил, че проблемите в партията не са свързани с конкретна личност, а със самия модел на управление.

"Смяната на един лидер няма стойност, ако не бъде променен начинът, по който се взимат решения, подбират кадри и се упражнява вътрешнопартийната власт", написа той.

По думите му е изчакал с надеждата, че промяна отвътре е възможна, но днес вижда, че "моделът е същият". Според него организация, която "наказва най-работещите си хора и поощрява най-шумните си лакеи", губи доверието и смисъла си.

"Рибата се вмирисва откъм главата, но се чисти откъм опашката. Уви, при нас нямаше нито истинско почистване, нито истинска промяна", добавя още зъболекарят-политик.

Именно това, по думите му, е довело до решението да се раздели с "Продължаваме промяната".

"Напускам без озлобление, но и без компромис със собствените си принципи. През годините съм отстоявал едни и същи каузи - честност в политиката, реална вътрешна демокрация, прозрачност, уважение към работещите хора и нетърпимост към посредствеността и задкулисието", посочва Кръстев.

Той подчертава, че ще продължи да работи за същите каузи със същата енергия и отговорност към хората, които са му гласували доверие.

Според него истинската промяна никога не е зависела от партийна принадлежност, а от "характер, последователност и смелост да казваш истината, дори когато е неудобна".