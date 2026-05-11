Новият собственик на Левски след титлата: Сега се фокусираме върху това да изградим светлото си бъдеще!

11 май 2026, 15:23 часа 369 прочитания 0 коментара

Новият собственик на Левски Атанас Бостанджиев изрази радостта си от спечелената титла в Първа лига. Както е известно, „сините“ завоюваха отличието още след победата над ЦСКА 1948 на „Герена“, но получиха официално отличието след последния съдийски сигнал на двубоя с Лудогорец в събота. По този начин столичани сложиха край на 14-годишната хегемония на „орлите“ в родното първенство.

Бостанджиев благодари на феновете и всички, които работят в Левски

Атанас Бостанджиев използва профила си в платформата LinkedIn, за да поздрави Левски за страхотния сезон. Той бе категоричен, че е горд от спечелването на титлата на България и благодари на всички в клуба за свършената работа, както и на феновете за подкрепата към отбора на Хулио Веласкес. За финал бизнесменът допълни, че сега всички в Левски трябва да се фокусират върху това да завършат сезона силно, както и върху изграждането на светлото бъдеще на „сините“ извън терена.

„Толкова съм горд да видя отбора на Левски награден за изключителен сезон. Огромен кредит към всички в клуба, че направиха това възможно. Специално споменаване на нашите невероятни фенове, чиято подкрепа беше непоколебима. Сега се фокусираме върху това да завършим сезона силно на терена и да изградим светлото си бъдеще извън него!“, написа Атанас Бостанджиев.

Бойко Димитров
