Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Футболен празник на “Герена“: Левски показа, че никой не може да му се противопостави

11 май 2026, 14:59 часа 472 прочитания 0 коментара

“Левски че друг отбор не може да му се противопостави“. Това свое мнение изрази спортният журналист Кристиян Недев в последния епизод на предаването “Точно попадение“. Той обърна внимание на детайлите около спечелената от Левски титла, като подчерта, че отборът е в своя пик и е показал, че е недостижим. Недев, който беше на стадиона за домакинството на Лудогорец, когато “сините“ вдигнаха трофея, заключи, че феновете трябва да се гордеят.

“Левски показа, че отборът е в пика на своето развитие“

Първо Кристиян отбеляза кой е бил ключовият фактор за Левски при спечелването на титлата: Години неуморна работа от страна на ръководството и на фенове, на играчи. Наистина Левски направи един футболен празник през този съботен ден. Наистина Левски показа, че с тази си организация, с това шоу, което направиха, наистина беше много красиво. Направиха заря, пуснаха фойерверки, направиха шоу с дронове. С това Левски показа, че отборът е в пика на своето развитие. Но и друг отбор не може в момента да му се противопостави във всяко едно отношение. Но наистина, може би, ръководството е ключът към успеха през тези години“.

Още: Левски ще е непоставен в първия кръг на Шампионска лига, но това може да се окаже отлична новина

Левски

“Левски изпълни целта си“

По повод усещането да бъде на стадиона когато Левски вдигна титлата Недев сподели: “Направи ми впечатление отношението на феновете към това събитие. Наистина те бяха на седмото небе след това, което се случи. Пък и играчите, те бяха доста съпричастни с това, което стана. Мога да кажа само и единствено, че Левски изпълни целта си. Левски е номер едно в България и цяла “синя“ България трябва да се гордее с това“. Повече по темата можете да видите в последния епизод на предаването "Точно попадение" в YouTube:

Още: Шампионският гол не стига! Шедьовърът на №45 Гаджев, който Дуганджич трябва да повтори, за да стане икона на Левски

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Левски Първа лига
Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес