Футболен празник на “Герена“: Левски показа, че никой не може да му се противопостави

“Левски че друг отбор не може да му се противопостави“. Това свое мнение изрази спортният журналист Кристиян Недев в последния епизод на предаването “Точно попадение“. Той обърна внимание на детайлите около спечелената от Левски титла, като подчерта, че отборът е в своя пик и е показал, че е недостижим. Недев, който беше на стадиона за домакинството на Лудогорец, когато “сините“ вдигнаха трофея, заключи, че феновете трябва да се гордеят.

“Левски показа, че отборът е в пика на своето развитие“

Първо Кристиян отбеляза кой е бил ключовият фактор за Левски при спечелването на титлата: Години неуморна работа от страна на ръководството и на фенове, на играчи. Наистина Левски направи един футболен празник през този съботен ден. Наистина Левски показа, че с тази си организация, с това шоу, което направиха, наистина беше много красиво. Направиха заря, пуснаха фойерверки, направиха шоу с дронове. С това Левски показа, че отборът е в пика на своето развитие. Но и друг отбор не може в момента да му се противопостави във всяко едно отношение. Но наистина, може би, ръководството е ключът към успеха през тези години“.

“Левски изпълни целта си“

"Направи ми впечатление отношението на феновете към това събитие. Наистина те бяха на седмото небе след това, което се случи. Пък и играчите, те бяха доста съпричастни с това, което стана. Мога да кажа само и единствено, че Левски изпълни целта си. Левски е номер едно в България и цяла "синя" България трябва да се гордее с това".

