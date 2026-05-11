Ще стават ли родители? Радина Кърджилова и Пламен Димов разпалиха слухове със СНИМКИ

След снимките с Антонио Бандерас, българската актриса Радина Кърджилова отново накара феновете си да говоря. Този път обаче провокацията дойде не от поредния успех в кариерата, а от личния ѝ живот и по-точно - връзката с актьора Пламен Димов. Въпреки че двамата пазят отношенията си далеч от светлините на прожекторите, последните им общи снимки в Instagram станаха повод за слухове в мрежата, че двойката очаква първото си дете.

И докато усмивките им издават безспорно щастие, погледът на последователите на актьорите веднага се прикова в една конкретна подробност – видимо заобленото коремче на Кърджилова, която позира в бяла рокля до любимия.

"Защото животът е хубав с теб", пише Радина към публикацията с Пламен Димов. С посланието си, тя допълнително засили предположенията. "И има от всичко - слънце, зелено, любов, театър, хапване и подути корем. Всичко е точно."

Въпреки това, засега двамата официално не са коментирали темата и не са потвърдили за нов етап във връзката си, включващ бебе.

Ако подозренията на феновете се окажат истина, това ще бъде трето дете за Радина Кърджилова, която вече има двама синове от връзката си с Деян Донков, и второ за Пламен Димов.

Двамата актьори продължават да пазят личното си пространство и избягват гръмките изявления, но кадрите от Мадрид говорят по-силно от думите за силната и стабилна любов помежду им.