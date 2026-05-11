Земетресение на Балканите разлюля Черна гора

Земетресение с магнитуд 3,4 по скалата на Рихтер е регистрирано днес в Черна гора близо до Моринч, в Которския залив, съобщи македонската медия Скопје1.мк, позоваваки се на информация на Черногорския институт по хидрометеорология и сеизмология. Земетресението е регистрирано около обяд, а епицентърът е бил разположен на осем километра северно от Морини, на дълбочина 13 километра.Според сеизмолозите, земетресение с такава интензивност не би могло да причини материални щети в епицентралната зона.

Преди това разтресе в Сърбия

Припомняме, че наскоро имаше земетресение в с магнитуд 4,1 по скалата на Рихтер, регистрирано в северната сръбска автономна област Войводина. То обаче причини материални щети в село Бачки Моноштор край Бездан, без да има данни за пострадали.

Според информация на хърватската информационна агенция ХИНА, най-сериозни щети са нанесени село Бачки Моноштор, където множество жилищни сгради са с напукани стени и повредени конструкции, включително и по-нови постройки.

Жителите на селото, което е с преобладаващо хърватско население, са били събудени от труса и в паника са излезли на улицата, отбелязва агенцията. Повреди са нанесени и на местната църква "Свети Петър и Павел", където части от гипсовия таван са се срутили. ОЩЕ: Има щети от земетресението в Сърбия