Знаете ли кои са Блекпинк?

Блекпинк са четири смели дами от Южна корея, които създават своя група през 2016 година. Блекпинк са Джису, Джени, Розé и Лиса, които първо достигат до публиката и завладяват сърцата на феновете с песните „Whistle“ и „Boombayah“ – част от дебютния им албум „Square One“, а след това с още много хитове и турнета.

Тези два първи хита се изкачват до челните места на Billboard world digital songs chart, с което блестящата момичешка група доказва таланта си. В QQ Music – популярен сайт за музика в Китай – песните и видеата също бележат удивителен успех и се изкачват до първите позиции. Любопитен факт за групата Блекпинк е, че държат рекорд за най-бърза победа в музикална програма. До края на 2016 година – годината на създаването си – момичетата от Блекпинк съумяват да спечелят множество награди в престижни класации. Успехът на момичетата ги тласка да следват мечтите си и те дебютират и в Япония само година по-късно с първия си японски албум, носещ името на самата група – Blackpink. Същата година – 2017 година – благодарение на своя хит „As if it's your last“ Блекпинк попадат и в топ 25 на „Global top 25 songs“ в YouTube.

2018 година носи на Блекпинк световни турнета, нови албуми и редица престижни награди, нови хитове и много споделени мигове с феновете, които се множат. Техен сингъл се изкачва до престижното 17-то място в Official trending chart в Обединеното кралство. С това групата става първата кей поп момичешка група, която изобщо е съумяла да попадне в класацията. Значителен успех на Блекпинк през 2018 година е и подписването на договор с Interscope Records за представляване на момичешката група и извън Азия.

Световното турне на Блекпинк

През 2019 година Блекпинк се превръща не само в първата кей поп момичешка група, участвала във фестивала „Coachella“, но и предприема световно турне на 3 континента. Турнето носи името „In your area world tour“ и дава възможност на публиката от Европа, Австралия, Америка да се насладят на групата и хитовете ѝ. Момичетата получават шанса и да участват в редица известни телевизионни предавания в Америка. Звездите изгряват и на корицата на списание „Billboard“ през месец март същата 2019 година.

Следващата 2020 година е още по-значима и успешна за Блекпинк. Те работят с Лейди Гага, създават свое реалити шоу и успяват да постигнат уникалния успех да счупят 5 рекорда на Гинес с видеото към сингъла си „How you like that“. Това е една от петте песни на групата, успяла да намери своето предно място в чарта „Billboard hot 100“. Годината е успешна и дава възможност на феновете им да се насладят на първия документален филм на групата, чиято премиера е през октомври 2020 година – Blackpink: Light Up the Sky. Онлайн концерт също е част от историята на Блекпинк за 2020 година. Успехите и рекордите на дамите от Блекпинк продължават и през 2021 година. Групата ще остане завинаги в музикалната история с постиженията си.