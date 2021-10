Най-добрите песни от филмите за Джеймс Бонд

Е, всички вече дочакахме последното издание от поредицата за британския таен агент Джеймс Бонд. За последен път видяхме в ролята Даниел Крейг. Не се тревожете - в тази статия няма да ви разкажем какво става във филма, нито да разкрием как завършва. Тук ще споделим с вас кои са най-добрите песни (според нас) от поредицата за британския шпионин, който се превърна в една от иконите на киното. Вижте нашата селекция:

Diamonds are forever на Sherly Bassey

Това е една от песните, които са останали в главата ни след гледане на филмите с Шон Конъри. Въпреки, че Bassey има песни в три от филмите за агента, то тази си остава номер едно по всички параграфи. Можете да чуете едно от най-добрите изпълнения тук.

Die another day на Madonna

Скачаме към 2002-ра година, за да видим Пиърс Броснън под звуците на Die another day на поп-иконата Мадона. Песента е доста запомняща се, а някои биха казали, че е по-смислена и от филма. Може би определено се радва на повече фенове. Припомнете си я

The man with the golden gun на Lulu

Отново се връщаме при класиките. Годината е 1974-та, а а филмът носи същото име като песента. Интересно е, че песента е със забавен характер и доста контрастира с други тематични песни.

Writings on the wall на Sam Smith

Време е за нещо по-съвременно. Тази песен е от филма Spectre, който излезе през 2015-та година. Можем да се насладим на гласа на изпълнителя, а за качеството на парчето е достатъчно да кажем, че оглави класацията на чарта в UK.

Nobody does it better на Carly Simon

Рязък скок към 70-те години на 20-ти век с тази песен от 1977-ма година. Филмът е "The spy who loved me", a тази песен е пример за световен хит в момента, в който излиза. До наши дни тя остава класика.

You know my name на Chris Cornell

Казино Роял е филм, който мнозина определят като прераждането на Бонд. Първият филм с Даниел Крейг представи нов поглед над любимия герой, а песента към филма беше просто зашеметяваща. Именно тя остава и нашата любима.