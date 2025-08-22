Знаете ли кой е най-големият град в Аляска?

През 1914 г. е построен палатковият град Шип Крий за изграждането на Аляската железница. Той бързо се разраства и на 20 ноември 1920 г. е наречен Анкъридж. Икономиката му дълго време се основава на функционирането на железопътната линия. Следващият сериозен тласък за развитието на града е Втората световна война. Анкъридж, с добре оборудваното си летище „Мерил Фийлд“, се превръща във важен стратегически център за въздушен транспорт на оборудване и военни товари. По същото време тук е построена и голямата база на американските военно-въздушни сили „Елмендорф-Ричардсън“, която напоследък стана световноизвестна със срещата между президентите Доналд Тръмп и Владимир Путин.

През 1964 г. мощно земетресение с магнитуд 9,2 по скалата на Рихтер разтърсва Аляска. То почти напълно разрушава Анкъридж, лишавайки го от повечето му сгради. Градът постепенно се възстановява, а откриването на нефтеното находище „Прудо Бей“ през 1968 г. значително ускорява развитието му.

Най-доброто време за посещение на Анкъридж

Високият туристически сезон в Аляска започва през юли и продължава до края на август. По това време тук е доста топло. През деня температурата може да надхвърли +30°C, а през нощта рядко пада под +10°C. В септември тук започва да застудява, вали по-често и видимостта е силно намалена. Затова малко туристи идват тук през есента и пролетта, които на практика не се различават като климат.

Зимата в Аляска е студена - температурата през нощта може да падне до почти минус 40°C, но през деня обикновено се повишава до относително комфортните минус 6-8°C. През този сезон много туристи посещават Анкъридж, за да видят северното сияние, да се отпуснат в заснежени национални паркове и да посетят местни музеи. Един от най-ярките и весели фестивали в Анкъридж се нарича RONDY (съкратено от FUR RENDEZVOUS - „Среща с козината“). В продължение на 10 дни градът е домакин на много вълнуващи събития: карнавални шествия и паради, състезания с еленови и кучешки впрягове, спортни състезания, панаир на кожите. Този празник се провежда за първи път през 30-те години на миналия век и оттогава се чества ежегодно в края на февруари. През лятото, на 21 юни, Анкъридж празнува най-дългия ден и най-дългата бяла нощ. На този ден жителите на града идват в централната му част и се забавляват там почти до сутринта. По улиците се провеждат традиционни аляскински празнични спортни състезания, а навсякъде са разположени сцени за изяви на музиканти. Единственото неудобство, с което туристите ще се сблъскат на този ден, е пълната липса на безплатни места за паркиране в центъра на града.

Какво трябва да направи туристът в Анкъридж?

Минаване през тунела „Андерсън“ - най-дългия в Северна Америка (около 4 км). Това е уникална местна забележителност.

Покоряване на ледник. Преходът по огромни ледени блокове, осеяни с пукнатини, е истинско забавление за любителите на екстремните спортове.

Плаване с каяк. Пътуването по езерата на Аляска с един каяк ще донесе много емоции. Можете да плавате до огромен айсберг и да се възхищавате на магическия блясък на леда или просто да се насладите на безкрайните простори и суровата красота на северната природа.

Кормуване на бъги. Пътуването по горски пътища ще донесе много удоволствие. Маршрутът пресича няколко малки потока, а по пътя можете да видите лосове, елени и орли, реещи се над върховете на дърветата.

Фото-сафари сред китове. Тук можете да се порадвате на гигантските сиви морски гиганти, плуващи, за да се хранят в ледените води на Аляска.

Посещение на ферма за северни елени. Тези абсолютно опитомени и добродушни животни обожават гостите – веднага, щом влезете в кошарата, наоколо се събира цяло стадо рогати молители, чакащи лакомство.