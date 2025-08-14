Aрхеолози откриха ценни монети край нос Калиакра

Археолозите, проучващи нос Калиакра под ръководството на доц. д-р Бони Петрунова, попаднаха на ценна находка – златни солиди на константинополски императори. Монетите са част от колективно съкровище, събирано в продължение на повече от 40 години – от края на V до втората половина на VI век. Счита се, че находката е била разнесена още при предишни разкопки в края на XX век, когато не са използвани металотърсачи.

Откритието е само част от поредния археологически сезон на носа, където разкопките се провеждат от 2004 г. насам. Работата тази година е съсредоточена върху средновековния некропол на източния бряг и върху жилищен квартал, ограден от антична баня, две църкви и богат некропол. Този квартал е бил изследван частично преди десетилетия, но така и не е публикуван.

Снимка: Национален исторически музей

По думите на археолозите, архитектурната среда напомня на средиземноморски тип градоустройство – тесни улички, покрити проходи и сгради, плътно долепени една до друга. Римската практика на „инсули“ – плътно застроени жилищни блокове – е била запазена и през Средновековието, а затворената структура предпазвала жителите от летните горещини и силните ветрове на носа.

Калиакра отново доказва, че крие ценни пластове от античността и Средновековието. Всеки нов сезон разкрива още парчета от пъзела на историята – и този път златото блесна първо.

