Мерц скептичен към американското предложение за мир в Украйна

Германският канцлер Фридрих Мерц изрази скептицизъм относно някои подробности от американското предложение за мир в Украйна в началото на разговорите с украинския президент Володимир Зеленски, британския премиер Киър Стармър и френския президент Еманюел Макрон в Лондон, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"Скептичен съм по отношение на някои подробности, които виждаме в американските документи, но трябва да ги обсъдим заедно. Точно затова сме тук днес", заяви Мерц, без да уточнява какви документи има предвид. "Този момент може да е решаващ за всички нас", добави той. "Главният проблем пред финализирането на преговорите за Украйна е съгласуването на нашите общи позиции, между европейците и украинците, и САЩ", отбеляза на свой ред френският президент Еманюел Макрон. При откриването на срещата в Лондон с Володимир Зеленски днес, Еманюел Макрон уточни, че "европейците и украинците имат много козове в ръцете си, като например финансовата помощ за Украйна, съпротивата на украинската армия срещу силите н