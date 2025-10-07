Войната в Украйна:

Заради авария: Шест села в Добричко без вода

07 октомври 2025, 09:46 часа 188 прочитания 0 коментара
Заради авария: Шест села в Добричко без вода

Шест села в Добричко останаха без вода заради авария. Валежите в областта продължават, но няма населени места без ток.

Обстановката в област Добрич във вторник сутрин е нормална и спокойна.

Служители на пожарната са оказали съдействие за контролирано отводняване в сградата на Горското стопанство.

Още: Плевен ще получи допълнителни средства от държавата за нови седем ВиК проекта

Към 7.00 часа днес в областта няма населени места без електрозахранване с продължителност на прекъсване повече от 6 часа.

Има обаче авария на Помпена станция Тервел, заради която с нарушено водоподаване са селата няколко села: Полковник Савово, Каблешково, Честименско, Бонево Кочмар, Проф. Златарски и Войниково.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

От общините не са постъпвали сигнали за възникнали проблеми в резултат на повишаване на водни нива на територията на областта.

Още: Пияна според МВР кметица, мъжът ѝ с палка: Саморазправа на властта заради безводие?

И днес валежите продължават, в сила е Червен код за опасно време. Количествата дъжд, които се очаква да паднат в областта, са над 66 mm за 24 часа.

Призивът е за повишено внимание и при опасност да се подават сигнали на тел. 112, като се следват указанията на властите и аварийните служби, предава БГНЕС.

Още: Водата е кът: Ето кога ще приключи водният режим в Бурса (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
Валежи безводие липса на вода информация 2025
Още от Добрич
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес