Как да дадем втори шанс на старите LEGO части

Обичате ли домашни проекти? А ако са забавни, колкото игра? Искаме да ви дадем няколко идеи как да вдъхнете нов живот на старите LEGO части. Ако имате толкова много, че вече не знаете нито от кой комплект са, нито какво да ги правите, не ги изхвърляйте. Има много възможности те да станат чудесна декорация за дома ви. Брандът сам насърчава идеята за „upcycling“ (преизползване), като препоръчва да ремонтирате или украсявате мебели, стари съдове или саксии с тухличките си.

Ще са ви нужни само малко време, хубаво лепило (най-добре за твърда пластмаса или епоксидна смола за дълготрайност) и сръчните ръце, които така или иначе имате, щом строите с тухличките, и домът ви ще заприлича на… декор от филм например. Филм за фенове.

Ето какви идеи сме събрали за вас които са лесни за изпълнение.

Рафтове

Ако имате големи тухлички, те лесно могат да се превърнат в стенен рафт. Той едва ли ще е огромен, но все пак върху него ще можете да подреждате чаши, малки саксии или декоративни предмети (до 1-2 кг). Ако наредите няколко един до друг, можете да сътворите уникална станция за колекцията колички или любими фигурки на детето, каквато никой друг няма да има. Просто ги сглобете като стена, залепете ги за по-голяма устойчивост и ги монтирайте като плоскост на рафта с помощта на метални ъглови планки и дюбели за стена за сигурност.

Друга възможност е да монтирате на дъното на готов рафт основа от тънки плочки, върху които детето може стабилно да подрежда любимите си LEGO герои и фигурки. Ще стане перфектна витрина за изложба на творенията му.

Ремонт на мебели

Звучи странно, но всъщност LEGO плочките могат да са чудесни материали за ремонт на мебелите вкъщи. Ако има счупен крак или основа, или дори плот на масата, можете да „запълните“ или прикриете мястото с подходящи тухлички. Дори да се виждат, те ще се превърнат в нестандартна декорация на стаята и могат да изглеждат впечатляващо. Разбира се, ще ви трябва лепило, за да ги фиксирате добре и да заздравите конструкцията. Трябва да използвате този метод само за неносещи елементи и козметични дефекти, тъй като пластмасата не може да замести дървото и да издържи на тежестта от сядане, например.

Рамки за снимки

Хрумвало ли ви е, че от LEGO може да се направи изумителна рамка за снимка? Тук всичко е във вашите ръце и въображение. Сглобете частите в измислена от вас комбинация, като е важно да оставите в средата място с размера на избраната снимка. После можете да залепите снимката към гърба на рамката с обикновено тиксо или да изградите „джоб“ от плоски части, в който снимката да се плъзне, за да не я повредите, а след това да я поставите гордо на видно място у дома. Ако имате повече тухлички, можете да направите дори двойна или тройна рамка. Ще ви е лесно – все пак не конструирате за пръв път, нали?

Снимка: Getty images

Малки декорации

И ако продължите да оглеждате частите и да използвате въображението си, току-виж сте създали нещо още по-интересно като подложка за чаша, малка кашпа за кактуса (предвидете и водоустойчив съд отвътре, тъй като лего частите могат да пропускат), поставка за сапун, която се мие лесно в миялна машина или закачалка за ключове, та дори и LEGO пано за стената ви. За още по-интересна визия използвайте не само тухличките, а всички възможни части – вратички, прозорчета, колонки, ъгли, цветя и т.н.

Супер бонус идеи

Кутия за съхранение от стари тухлички LEGO – такава идея може да накара децата да подскачат от радост, а те могат дори да я сътворят сами.

А ако вместо ключодържател носите тухличка, просто монтирайте плочка на стената на антрето чрез здрава двойнозалепваща монтажна лента и ще можете да „кликвате“ ключовете си там, когато сте у дома.