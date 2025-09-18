Световна премиера на нова българска музика в Балчик

На 12 септември в културен център "Мелницата" в Балчик се състоя световната премиера на най-новото произведение на композитора Петър Керкелов "Изгубените песни на Сизиф" в изпълнение на Венета Нейнска, пиано, и Стефан Хаджиев, виолончело.

Венета Нейнска и Стефан Хаджиев, снимка: Десислава Маркова

Жителите на морското градче и гостите, пристигнали за събитието от Добрич, Каварна, Шабла, Варна, Стара Загора и София, освен от музиката, бяха впечатлени от "балета от форми", сътворени от известния визуален артист Петко Танчев. Особено интересен за публиката бе фактът, че самият композитор влиза в ролята на изпълнител и добавя електронните елементи в реално време като интегрална част от произведението.

Концепцията на Петър Керкелов преплита в шейсетминутен цикъл акустична музика, електроника и визуални образи, за да се създаде едно пространство, в което слушателят да открие собствените си песни – изгубени, но и винаги готови да бъдат чути отново.

Композиторът Петър Керкелов представя произведението пред публиката, снимка: личен архив

"Пиесата изисква от изпълнителите пълно себеотдаване и посветеност. Нейната интензивност, комплексност и разгръщане в особено широк мащаб превръщат изпълнението ѝ в дълбоко преживяване както за музикантите, така и за публиката.", споделя Венета Нейнска, която специално за премиерата носи строг сценичен костюм, завършен с неочаквани елементи, наподобяващи крила – тема, която композиторът разработва в няколко от частите на произведението.

"Крилатият" костюм на Венета Нейнска, снимка: Десислава Маркова

Според пианистката, огромният труд, който "по сизифовски" полагат музикантите, е възнаграден с внимателното, задълбочено и ангажирано слушане от посетилите на премиерата, а нейният голям успех мотивира екипа още повече да планира бъдещи изпълнения не само в България, но и извън нея. Така усещането на композитора, че "Изгубените песни на Сизиф" са хореография на самото настояще – на миговете, които отлитат, но оставят следи, придобива един нов смисъл при своята проекция в бъдещето.

Елемент от визуализацията към произведението от Петко Танчев, снимка: личен архив

"Ако има Създател, той е първият творец и първият музикант. За мен музиката е върховният език на сътворението – езикът, с който започва всичко. С това произведение и с изпълнението на музикантите чухме как е звучало първото пътуване във времето и пространството – саундтракът на първите дни на космоса. Те ни отведоха в самия център на творението и ни накараха да се почувстваме у дома, кръщавайки ни в благословените вълни на светлина и сянка, мелодия и шум, хаос и ред. Херман Хесе казва, че "който иска музика вместо шум, радост вместо удоволствие, душа вместо злато, не намира дом в този тривиален свят". Но тази музика ни даде точно този дом – място на чистата сила на изкуството." споделя своите мисли Левент Коркмаз, един от гостите на премиерата.