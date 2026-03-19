Вижте листата на БСП за парламентарните избори на 19 април в 8 МИР - Добрич

Представяме ви листата на БСП в 8 МИР - Добрич за предстоящите предсрочни парламентарни избори на 19 април:
1. СИЯНА АТАНАСОВА ФУДУЛОВА
2. ИЛИЯ ДИМИТРОВ ИЛИЕВ
3. СВЕТЛИН ПЕТРОВ КОЛЕВ
4. ВИКТОР ИВАНОВ ЙОЦОВ
5. ВЕСЕЛИНА СЛАВОВА КУЛЕВА
6. МАРИЯ АТАНАСОВА КИРЯКОВА
7. АНТОН ДОЧЕВ СТОЯНОВ
8. НЕЛИ КРАСЕНОВА ДИМИТРОВА
9. СИМОНА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА
10. ИВАН ПЕТРОВ КОСТОВ
Вижте и листите на останалите партии и коалиции за изборите ТУК.
