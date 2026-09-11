Нова линия на бедност, коледни добавки и ранно завръщане на работа след майчинство: Говори социалният министър

За следващата година се подготвя социален пакет, насочен към семействата - „семеен пакет плюс“. Това заяви в предаването „Още от деня“ по БНТ министъра на труда и социалната политика Наталия Ефремова. „Правя пакет, тъй като бях обещала в предишния рунд на бюджетната процедура за 2026 година, че за следващата година ние ще имаме социален пакет, който аз съм нарекла „семеен пакет плюс“, който е обвързан както със семейните помощи и подкрепящи плащания за всички семейства, които се ползват от тях, така и с майчинството, така и с данъчни облекчения за работещите родители, за да може да остават по-голяма част от техните доходи в семейството и да могат да разгърнат своя потенциал,“ каза тя.

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Предвижда се увеличение на обезщетението за втората година от майчинството, като за тази цел се планират допълнителни средства в бюджета на общественото осигуряване. „Ще изпълним ангажимента, който поех, да увеличим стимула при връщане на майката преди края на втората година на работа на 75%. Това, което беше обещано, ще бъде изпълнено“, увери социалният министър.

Ще се увеличат и някои от еднократните детски помощи, включително помощта при раждане на дете. „По отношение, например, на подкрепата за раждане, което получава всяко българско семейство, то няма подоходен тест. Увеличенията, които в момента се разглеждат, са над 50%“, съобщи министърът.

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Сред мерките, които се подготвят, са и данъчни облекчения за работещи родители, включително за семейства, които насочват децата си към спортни и културни дейности и допълнителни занимания. „Отново от данъчната основа тя ще бъде намалявана, за да остане повече свободен ресурс в семейството. Нещо, което досега не сме имали като втора стъпка, защото имаме такава съществуваща към момента. Тя ще бъде вдигната, ще бъде повишено нивото на това данъчно облекчение, но ще имаме и второ такова“, обясни тя.

Относно прогресивното данъчно облагане Ефремова беше категорична, че към момента не се предвижда промяна на данъчната система в тази посока. Максималният размер на минималната работна заплата по новата формула е 672,80 евро. Но Ефремова уточни, че крайното решение ще зависи и от бюджетните възможности. „Максималният размер е 672,80 по новата формула. Дали ще бъде 660 или 670 наистина зависи от целия преглед в крайна сметка на бюджетните възможности. Моята цел ще бъде максимално да се стремим към максимума. Разбира се, защото това води до по-добри не само доходи, но и спокойствие на българските граждани“, каза Ефремова.

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Според министъра разговорът за минималните доходи не трябва да се ограничава единствено до формулата за минималната работна заплата. Решението за намаляване на бедността не е в социалното подпомагане, а в това възможно най-много хора в трудоспособна възраст да бъдат на пазара на труда. По думите ѝ значителна част от хората, които попадат под линията на бедност, са икономически неактивни. „Със сигурност решението не е в социалното подпомагане. Решението е в това, колкото е възможно повече хора, които са в трудоспособна възраст, да бъдат на пазара на труда. Защото ние имаме и голямо количество хора, които са икономически неактивни. Това също увеличава статистиката в посока на хора, живеещи под линията на бедност“, каза Ефремова.

Тя коментира и предстоящото определяне на новата линия на бедност, като посочи, че промяната се очаква да изведе около 0,5% от хората над линията на бедност. Министърът потвърди, че тази година ще има коледни добавки. „Те са предвидени в бюджета. Тази година голямата разлика за коледните добавки е, че не само пенсионери, които имат ниски нива на пенсиите, ще ги получат, но и семейства или хора с увреждания, които имат ниски нива на доходи, също ще са част от това автоматично предоставяне на коледните добавки, тъй като те ще се изплащат на базата на това, което съществува в базата ни данни, директно от Агенцията за социално подпомагане“, каза Ефремова.

Тя уточни, че има 12 групи, които имат право на достъп до добавките, а размерът им за тази година ще бъде 50 евро.

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