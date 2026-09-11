Пазаруването онлайн става още по-скъпо: ЕС въвежда поредна нова такса

Пазаруването онлайн вече ще излиза още по-скъпо. Европейският съюз въвежда поредна нова такса за малките пратки от 1 ноември. Тя ще бъде отделна от фиксираното мито от 3 евро. "Тази допълнителна такса е предвидена, за това да покрие разходите на митниците по обработване на пратките с ниска стойност до 150 евро. Тя ще трябва да покрива разходи за софтуер, за служители и всичко, което е свързано с обработването на такива пратки", обясни адвокат Валентин Савов в ефира на Нова нюз.

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Размерът все още не е уточнен. Предвижда се да бъде между 2 и 4 евро, като в момента все още се очаква дали ще засяга артикул или цялата пратка, уточни адвокатът. Според него вероятно таксата ще бъде налагана върху самата пратка.

"Идеята на цялостната реформа на митническото законодателство и митническата реформа на Европейския съюз е да се изградят постоянни мерки, да се въведат мита, които да се налагат и върху такива пратки, които са с ниска стойност. Затова и очакванията са, че временното мито от 3 евро, както и таксата за обработване, може би ще имат временен характер до 1 юли 2028 г.", обясни още адвокатът.

Съгласно законовата рамка тази тежест би трябвало да бъде за платформите и доставчиците. Не би трябвало да бъде отделно плащана от самия потребител, допълни Савов.

Савов отбеляза, че европейските и българските платформи и онлайн търговци са поставени в изключително неконкурентоспособно положение спрямо китайските.