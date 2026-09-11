Икономист: След три години може да плащаме двойно повече за имотни сделки

След три години може да плащаме два пъти повече за имотни сделки, без официално да са увеличавани данъчните ставки. Това заяви в предаването „Лице в лице“ по bTV икономистът Стоян Панчев. По думите му това е продължение на политика, която се наблюдава от началото на настоящия кабинет. „Без да увеличаваме ставките, увеличаваме прихода в хазната. Данъчната база, данъчната основа става по-голяма. За същите ставки имаме по-голяма. За същите ставки имаме по-голям приход в хазната“, коментира Панчев.

Той определи като валиден аргумента, че данъците върху имотните сделки не са променяни от 2007 г. Според него обаче увеличаването на данъчната база на практика ще доведе до по-високи плащания.

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Панчев коментира и предвижданите промени в регулацията на бързите кредити. Според него действащият закон за потребителския кредит не работи достатъчно добре още от приемането му през 2014 г. „На хартия изглежда много рестриктивен, такъв, който успява да защити интересите на потребителите, на хората, които взимат тези кредити. Но всъщност създава много неприятни стимули за фирмите, които дават кредит“, обясни той.

По думите му част от големите западни компании са напуснали българския пазар, тъй като при действащата регулация трудно могат да реализират печалба. Според Панчев пред компаниите остават няколко възможности – да напуснат пазара, да се откажат от определени сегменти или да започнат да заобикалят правилата. „Идват едни фирми, които по-скоро оперират в сивия сектор, може би дори и по-натъмно, използват едни такива малко по-лоши методи за събиране на своите вземания и така нататък“, каза икономистът.

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Той определи като добра идея увеличаването на капиталовите изисквания към компаниите за бързи кредити, но подчерта, че трябва да се намери баланс. Според него защитата на потребителите трябва да започва с по-голяма яснота в договорите. „Има гигантски проблеми с това, че хората не четат и не разбират това, което пише в договорите им“, посочи той. По думите му условията трябва да бъдат представени по разбираем начин, а формулите за изчисляване на разходите по кредита да бъдат опростени.

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