Войната в Иран::

Радар за икономика: Най-важните новини на 10 септември 2026 г.

10 септември 2026, 23:00 часа 738 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Радар за икономика: Най-важните новини на 10 септември 2026 г.

Редакционният екип Ви представя най-важните икономически новини от изминалия ден, 10 септември 2026 г.

Без билбордове на всеки 50 метра: Властта готви концепция за хазартната реклама (ВИДЕО)

"Като част от пакет от данъчни закони, който предстои да бъде разгледан преди Закона за бюджета, в момента се работи по цялостна концепция в сферата на хазарта, която включва доста сериозното ограничаване на рекламата на хазарта", заяви депутатът от "Прогресивна България" Константин Проданов по време на брифинг в парламента. Стана ясно, че ограничението ще бъде направено таргетирано, така че рекламата да бъде в максимална степен контролирана и да се ограничи "безобразието с билбордове на всеки 50 метра, но в същото време да не създаде сив сектор, както се е случило в Италия".

Още: Без билбордове на всеки 50 метра: Властта готви концепция за хазартната реклама (ВИДЕО)

От дъно до връх: Еврото с поредна смяна на посоката спрямо долара тази седмица

След като на 4 септември курсът на еврото падна до седмично дъно спрямо щатския долар - 1,1601, единната европейска валута сменя постоянно посоката. На 9 септември бе записан седмичен рекорд от 1,1648, след което не спират пиковете и спадовете. Курсът все пак остава над психологическата граница от 1,16 спрямо американската валута. Днес еврото отвори на нива, които са по-високи спрямо тези от предишния ден.

Снимка: Envato

Още: От дъно до връх: Еврото с поредна смяна на посоката спрямо долара тази седмица

Цената на петрола може да скочи до 120 долара за барел, САЩ виждат война в Иран до 2029 г.

Goldman Sachs („Голдман Сакс“) предупреди, че засилващите се атаки в Персийския залив и Червено море биха могли да изтласкат цената на суровия петрол сорт „Брент“, който е референтен за Европа, до над 120 долара за барел. Причината - войната в Иран продължава да тласка нагоре световните цени, а според американски официални лица военните действия може да продължат доста дълго време, става ясно от информация на CBS и The Wall Street Journal.

Още: Цената на петрола може да скочи до 120 долара за барел, САЩ виждат война в Иран до 2029 г.

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Хазарт цена на петрола курс на еврото
Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
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