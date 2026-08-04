Близо 100% изплащане на парите по ПВУ: Пеканов с амбициозна задача за европейските средства

България започна от една не много радостна ситуация по Плана за възстановяване и устойчивост – в началото на кабинета „Радев“, бяхме получили 50%, сега сме получили малко над 70% европейски средства, без всякакви забавяния. Към края на август целта е да стигнем близо 95% изплащане на средствата по ПВУ. Това заяви вицепремиерът Атанас Пеканов пред bTV. Още: Атанас Пеканов: Бюджетът е такъв, какъвто е заварен

По думите му дали новата Антикорупционна комисия ще даде ефекти, ще се види през следващите години.

Петото плащане по ПВУ и европейските средства

Снимка: БГНЕС

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Атанас Пеканов уточни, че по петото плащане по ПВУ има още една стъпка – Антикорупционанта комисия да бъде съставена, да има избрани членове и да има правила за действие. Той добави, че най-вероятно ще бъдат избрани четирима от възможни петима членове на комисията, като ще има санкция от страна на ЕК и България няма да получи 400 млн. евро по ПВУ, а по-малко.

„Петото плащане беше предоговорено, което означава, че някои реформи бяха предоговорени, като например ВиК реформата“, посочи вицепремиерът.

По отношение на реформата за отчетността на главния прокурор, Пеканов заяви, че правителството не знае дали това ще бъде достатъчно, ако в самата система на прокуратурата няма желание за промяна.

Атанас Пеканов се похвали, че правителството е успяло да спаси и Оперативна програма „Развитие на селските райони“.

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