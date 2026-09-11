"Помощите за горивата са неефективни и вдигат цената": Експерт обяви чака ли ни още по-скъп дизел

Дизелът ще продължи да поскъпва, защато за това има обективни фактори. В същото време държавните мерки за финансови помощи за горива са неефективни, защото стимулират потреблението на дефицитна стока и от там - вдигат цената й още повече.

Това заяви в свой анализ Цветомир Николов, енергиен експерт от Центъра за изследване на демокрацията.

"Цената на дизела би трябвало да продължи да расте в Южна Европа. Първо, имаме ръст на цената на суровия петрол бренд, което е продиктувано от продължаващия конфликт в Близкия изток и предстоящия зимен сезон в Европа и САЩ, както и изчерпването на запасите на Г-7. Основната причина ръстът конкретно на дизела и керосина да е по-голям е, че това са двете горива, които има най-голяма консумация в момента и които са най-важни за икономиката на ЕС, както и факта, че има дефицит на тези горива, защото рафинерийния капацитет не успява да задоволи търсенето в Европа, а вносът е силно ограничен. Дълги години Европа внасяше дизел и керосин от рафинерии в Близкия изток, които в момента няма как да доставят съответните горива", посочи Николов.

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По думите му физическите доставки за България са гарантирани, както са гарантирани и като цяло доставките на суров петрол.

Източник: БГНЕС

"Затова се получава голяма разлика между цената на фючърсите на борсата и цената на колонката. Причината е, че има недостиг не на суров петрол, а на конкретни горива - дизел и керосин. Това се получава, тъй като всяка рафинерия в ЕС произвежда конкретен микс от горива и тези пропорции могат да имат различни стойности, но в никакъв случай рафинерията не може да увеличава до безкрай производството си на дизел и разликата се компенсира от внос", добави той.

Финнасовата помощ е грешка

Николов коментира и обсъжданите мерки за държавна финнасова помощ по отношение на част от цената на горивата. По негово мнение обаче това е грешна стратегия.

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"Няма смисъл, защото изводът от последната такава мярка е, че тя е била неефективна. Причината е, че самата мярка е контрапродуктивна - ние стимулираме потребителите да консумират повече стока, която е дефицитна на световния пазар. Тоест, този подход увеличава цената", заяви той.

По думите му логиката е обратна - да се намали потреблението, за да падне цената.