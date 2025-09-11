Беларус във все по-голяма задлъжнялост към Китай: Нов голям заем, за който крие условията

Беларус обяви, че взема нов заем от Китай в размер на 205 милиона беларуски рубли (474,1 милиона юана или близо 32,5 млн. евро). Заемът ще бъде отпуснат през 2025 - 2026 г., пише на Националния правен портал на републиката, където е публикувано съответното постановление с дата 9 септември.

Ясно е предназначението на заема - той ще бъде използван за оборудване на медицински заведения и срокът му за погасяване е 20 години. Но условията по кредита, както и лихвата по него, остават тайна.

От документа става ясно, че заемът ще бъде взет от Експортно-импортната банка на Китай като това ще бъде преференциален кредит.

Беларус се нарежда в първата десятка на страните с най-голяма задлъжнялост към Китай, като през 2024 г. дългът й възлиза на 3,9 млрд. долара, според The Economic Times.

