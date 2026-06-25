Кабинетът "Радев":

Бензинът в Русия стана по-скъп, отколкото в България (ВИДЕО)

25 юни 2026, 10:52 часа 910 прочитания 0 коментара
Снимка: Actualno.com, с помощта на ChatGPT
Бензинът в Русия стана по-скъп, отколкото в България (ВИДЕО)

Русия отбеляза най-голямото седмично повишение на цените на бензина за последните 20 години, съобщава Bloomberg. Скокът, съчетан с недостиг на гориво и паника на пазара, беше предизвикан от успешните удари на украинските дронове по редица нефтопреработвателни заводи. Според Федералната статистическа служба на Руската федерация средните цени на бензина са се повишили с 3% само за една седмица – от 16 до 22 юни, достигайки 71,20 рубли (0,95 долара/0,84 евро) за литър. Това е най-големият седмичен скок в цените на горивото на вътрешния пазар поне от 2006 г. насам.

Това обаче е цената на едро, което значи, че тази на дребно е двойно по-висока. Например в региона на Ростов цените скочиха рязко - на някои бензиностанции в Ростов на Дон цените надхвърлят 140 рубли (над 1,60 евро) за литър. Местният Telegram канал "РОСТОВ ГЛАВНЫЙ" показа, че цената на А-95 е именно 140 рубли на литър.

В България бензин А-95 е по-евтин - днес, 25 юни, цената по бензиностанциите варира от 1,48 до 1,51 евро.

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Цените на дизела в Русия също са се повишили - с 2,7%.

В 75% от регионите има прекъсвания или нормиране

Повредите по ключови рафинерии, включително Московската, предизвикаха паника сред шофьорите. Стигна се до дълги опашки пред бензиностанциите и недостиг в много региони.

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В момента се съобщава за прекъсвания в доставките на гориво или мерки за нормиране в 75% от регионите на Русия. Ограничения за шофьорите вече са въведени в регионите Брянск, Курск, Липецк, Самара и Тюмен.

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Шок в производството: властите признават за сериозен риск от инфлация

Поради продължаващите удари с дронове на Украйна производството на нефтопродукти в Русия е спаднало с 13,5% през май. През първите две седмици на месеца производството на бензин е спаднало с 15% в сравнение със същия период на миналата година.

Управителката на Руската централна банка Елвира Набиулина вече определи спада в производството, причинен от ударите в нефтопреработвателните заводи, като нов и сериозен риск за инфлацията.

За да стабилизира ситуацията, руското правителство спешно обмисля пълна забрана на износа на дизелово гориво и данъчни стимули за подкрепа на вътрешния пазар.

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Въпреки изявленията на руския вицепремиер Александър Новак, че кризата е „управляема“, рязкото покачване на цените на бензина вече е повишило годишната инфлация в Русия до 5,8%.

Кризата с горивата в Русия

Систематичните удари с дронове по нефтената инфраструктура са причинили бързо нарастващи проблеми на руския пазар на горива. Русия е загубила една четвърт от производството си на бензин в сравнение с миналата година, докато морският износ на нефтопродукти е спаднал с 15% през първата половина на юни, пише Bloomberg.

Освен това мащабът на недостига е принудил местните власти да въведат строго нормиране на горивото за шофьорите.

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Горивната криза достигна основния нефтодобивен регион на Русия – Ханти-Мансийския автономен окръг, който осигурява около 40% от нефтеното производство на страната. В момента в повече от 50 руски региона са въведени ограничения и лимити за закупуване на гориво, а най-тежка е ситуацията в Крим: Без бензин и без Крим: Путинова Русия може да мине на молитви за горивата (ОБЗОР – ВИДЕО).

*Заглавната снимка е колаж, създаден с помощта на инструмента за изкуствен интелект ChatGPT.

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Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
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