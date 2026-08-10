Окончателен съдебен удар: Държавата незаконно крие за какво е похарчила парите по "Боташ"

Административният съд София-град е отменил отказа на „Булгаргаз“ да предостави информация за реално доставените количества природен газ и извършените плащания по договора с турската държавна компания „Боташ“ за периода 2023–2025 г. Решението е окончателно, обявиха от платформата за проверка на факти Factcheck.bg, чийто редактор Василена Доткова подаде заявление по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ). Отказът на "Булгаргаз" да представи данните доведе до започване на делото.

Преговори и търговска тайна: защо "Булгаргаз" отказа да разкрие данни за договора с "Боташ"

Доткова поиска да разбере колко мегаватчаса природен газ са реално получени по договора с „Боташ“ през 2023, 2024 и 2025 г. и какви суми са изплатени за всяка от тези години. Държавната „Булгаргаз“ е отказала достъп с аргументи, че информацията е свързана с текущи преговори за предоговаряне на споразумението и представлява търговска тайна.

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В началото на юли договорът между "Булгаргаз" и "Боташ" беше замразен за 15 месеца след разговори между премиера Румен Радев и турския президент Реджеп Ердоган. Именно служебно правителство, назначено от Радев в качеството му на президент - кабинетът на Гълъб Донев - подписа контракта през 2023 г. Веднага бяха повдигнати въпроси защо е сключен договор с продължителност цели 13 години, докато (по данни на Министерството на енергетиката) България трябва да плаща по над 1 млн. лв. на ден (500 хил. долара), без да има възможност да използва пълния капацитет на мрежата.

Съдът: Поисканата информация дава възможност да се види как държавно дружество разходва публични средства

Съдът сега е приел, че информацията, която от Factcheck.bg са поискали, засяга обществения живот и дава възможност на гражданите да преценят как държавно дружество разходва публични средства и какви количества природен газ са получени срещу тях. „Булгаргаз“ е задължен субект по ЗДОИ, тъй като е собственост на Българския енергиен холдинг, който, от своя страна, е изцяло държавна собственост.

Ключов извод на съда е, че при разходването на публични средства винаги е налице надделяващ обществен интерес, а „Булгаргаз“ не е успял да обори тази презумпция. Според решението разкриването на данните ще повиши прозрачността за това дали публичните средства са разходвани целесъобразно, икономично и ефективно и ще позволи на гражданите да преценят ползите или вредите от договора с „Боташ“.

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Снимка: БГНЕС

Съдът подчертава и че искането на Factcheck.bg не се отнася до целия договор или до бъдещи условия по него, а единствено до „вече реално осъществените доставки през 2023–2025 г. и платените за тях суми”. Дори тези данни да попадат в обхвата на споразумението за конфиденциалност между двете компании, самото споразумение допуска разкриването им, когато това се изисква от действащото законодателство, казват съдиите.

Отделно от това съдът посочва, че за доставките от 2023 г. до юни 2024 г. вече е изтекъл двугодишният срок, след който ограничението за информация, свързана с преговори, не може да се прилага.

"Булгаргаз" има 14-дневен срок да предостави заявената информация

Особено категоричен е изводът на съда, че „не съществуват никакви законови основания“ за отказ да бъде предоставена поисканата информация. Съдът отменя отказа като незаконосъобразен и връща преписката на „Булгаргаз“ за ново произнасяне в 14-дневен срок, при което следва да бъде предоставена заявената информация.

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Също така съдът задължава „Булгаргаз” да плати разноските по делото.

Делото бе водено от адвокат Александър Кашъмов, изпълнителен директор на Програма „Достъп до информация”.

Снимка: Министерски съвет

„Решението е от важно значение и потвърждава практиката на административните съдилища, че информацията за публични разходи е винаги от надделяващ обществен интерес”, посочи той. „Същевременно съдът не приема приложеното от държавната компания изключително широко разбиране на ограничението в закона, свързано със защита на т.нар. „преговори”. Какви пари вече са платени по договора, е право на всеки гражданин, особено журналист, да знае. Съдът отбелязва, че дори да беше приложимо това ограничение, а то не е, е изтекъл и 2-годишният срок на приложимостта му с оглед давността на сделката. Няма по-голяма сила за контрол над властта и действията ѝ с публични средства от правото на гражданина да бъде информиран и да изисква отчетност и прозрачност. Този принцип бе препотвърден от независимия съд”, добави юристът.

„Енергетиката и енергийната сигурност са сред темите, които най-широко се използват за целите на дезинформацията, особено след нападението на Русия над Украйна през 2022 г. Липсата на публична информация около договора с „Боташ“ позволи той да бъде експлоатиран политически, включително в предизборни кампании, като се тиражираха взаимноизключващи се твърдения за ползите или вредите от него. Публикуването на реални данни по въпроса, макар и със задна дата, ще даде много по-ясна представа на обществото не само за характера на договора, а и за това кои партии и личности са използвали манипулативно темата, за да обслужат политическите си цели“, заяви Василена Доткова от Factcheck.bg след обявяването на решението.

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Платформата обещава да публикува получената информация за реално извършените доставки и плащанията по договора с „Боташ“, след като „Булгаргаз“ я предостави.