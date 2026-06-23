Без бензин и без Крим: Путинова Русия може да мине на молитви за горивата (ОБЗОР – ВИДЕО)

Губернаторът на Владимирска област Александър Авдеев призова жителите на областта "да намалят пътуванията си с лични превозни средства" поради кризата с горивата. Той стори това чрез официалния си канал в Телеграм – но най-важното е, че не е единственият човек с власт в Руската федерация, който го прави.

Още: "Сложна ситуация": "Роснефт“ спря износа на горива от Русия

"В края на миналата седмица някои компании съобщиха за логистични проблеми. Шофьорите реагираха с повишено търсене (на горива). В резултат на това дори на бензиностанциите, където доставките на гориво протичаха по план, се образуваха опашки и цените започнаха да се покачват. Призовавам гражданите да намалят пътуванията си с лични превозни средства, когато е възможно, и да купуват бензин само в количествата, от които се нуждаят в момента. Колкото по-спокойно жителите реагират на тези временни трудности, толкова по-скоро ситуацията ще се нормализира", заяви Авдеев. По думите му, регионалните власти разработват "план за действие за разрешаване на ситуацията" с руското енергийно министерство, съседните региони, доставчиците на гориво и Федералната антимонополна служба в Русия. Засега приоритетно разпределение на горивото се дава на аварийни превозни средства, комунални услуги, обществен транспорт, доставчици на храни и селскостопански производители.

Ако случващото се във Владимирска област беше нещо ограничено, добре – но не е. Губернаторът на Омска област Виталий Хоценко също в официалния си канал в Телеграм обяви ограничения до зареждането с бензин и дизел. По-точно – бензин не повече от 40 литра на превозно средство, а дизел – 80 литра, ако става въпрос за градско каране и 200 литра за междуградско каране. От публикацията на Хоценко не става ясно обаче за колко време ще важи мярката, както и защо за бензина ограничението е 40 литра независимо къде шофираш.

От 23 юни бензиностанциите на "Лукойл" във Воронежска област ще продават максимум 30 литра бензин и 60 литра дизелово гориво на превозно средство, когато става въпрос за градско шофиране. За междуградско ще се отпускат до 60 литра бензин и до 200 литра дизелово гориво – информацията за ограниченията съобщиха местните власти отново в Телеграм. В същото време властите твърдят, че бензиностанциите от федералната мрежа поддържат "достатъчни резерви" от бензин А-95, А-92 и дизелово гориво. Колко точно резерви от бензин има в Русия не е официално ясно, но видеоклипове като този в края на настоящия параграф, макар и вероятно ИИ (изкуствен интелект) подигравка, са достатъчно красноречиви докъде се докара държавата с най-големи доказани резерви от петрол в света. Факт е, че руски православни свещеници вече осветиха пожарни коли, гасящи поредния пожар в руска петролна база след поредна украинска атака с дронове преди време, BBC отрази събитието:

Very serious reinforcements have arrived in Russia. Fuel shortages are definitely a thing of the past now. pic.twitter.com/QLHG8f70hG — WarTranslated (@wartranslated) June 22, 2026

"Хората се редят с туби. В петролна държава. С купони. Пред колонки с надписи "няма бензин". Положението е стабилно. Страната гори. Стабилно. По график" - думите са от публикация в телеграм канала на Z-блогъра Владимир Романов, на фона на видеа с опашки по бензиностанции къде ли не – от окупирания Мариупол та в цяла Западна Русия плюс продължаващия да гори град Керч, а по пътищата в окупираната от руснаците част на Украйна продължават да горят руски военни превозни средства и бензиновози. В своя дневен обзор ISW, американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната, цитира данни, че между 1 май и 18 юни украинските дронове със среден обсег са поразили минимум 500 руски камиона и превозни средства, като 270 от тези удари са потвърдени с геолокализация на видеокадри. Най-вече украинските удари засягат логистика за руските военни части, действащи в района на Гуляйполе и Олександриевското направление (магистрала 14 от Ростов до Крим). Напоследък обаче повечето украински удари са насочени с цел изолиране на Крим и в Херсонска област. Пред ТАСС говорителят на Кремъл Дмитрий Песков призна, че цените на горивата в Русия растат, но увери, че се вземат мерки – ОЩЕ: Бензиностанциите в Крим спират да продават гориво, украинците тотално разкостиха окупирания полуостров (ВИДЕО)

Peak crying mode from Russian milblogger Romanov.



"People are standing with jerry cans. In an oil-producing country. With ration cards. At a petrol pump with a sign saying ‘No petrol’. The situation is stable. The country is burning. Steadily. Exactly as planned."#Russia pic.twitter.com/Fv1E3yPWlA — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 22, 2026

Mariupol Chronicles. The fuel crisis continues. pic.twitter.com/Frkz3rd65m — WarTranslated (@wartranslated) June 22, 2026

Situation in Kerch, occupied Crimea after Ukrainian drone attacks two days ago. Still burning. #Ukraine pic.twitter.com/qPW9NEexXz — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 22, 2026

Another Russian supply vehicle was destroyed, this time near Manhush in occupied Donetsk region. #Ukraine pic.twitter.com/sYOxBzKIJw — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 22, 2026

За да бъде онагледен стремителният икономически и финансов срив на Руската федерация, бившият гуверньор на Украинската централна банка Кирило Шевченко цитира материал на Bloomberg, според който Руската централна банка е наляла почти 5 трилиона рубли или около 68 млрд. долара в руските търговски банки. Само че това не са безвъзмездно отпуснати средства – те са дадени на руските банки, за да изкупуват руски държавни ценни книжа. С други думи, става въпрос за репо заеми – това са краткосрочни заеми, отпускани с ангажимент, че вземащите ги ще купуват ценни книжа на по-висока цена на фиксирана бъдеща дата. "Думата току-що ускори приемането на закон, позволяващ допълнителни разходи и задлъжнялост, което означава повече печатане на пари в бъдеще – и по-висока инфлация като скрит данък върху руснаците", уточни Шевченко в профила си в социалната мрежа "Х":

⚡️⚡️⚡️BREAKING: Russia’s Central Bank has injected nearly 5 trillion rubles (~$68 billion) into banks through repo loans so they can buy government bonds and plug the federal budget deficit, Bloomberg reports. The Duma just fast-tracked a law allowing extra spending and debt,… pic.twitter.com/H7CQv75ag5 — Kyrylo Shevchenko (@KShevchenkoReal) June 22, 2026

Времето не е на руска страна, Русия трябва да потърси мирно споразумение с Украйна – такъв призив отправиха САЩ пред ООН:

“Time is not on Moscow’s side.” U.S. urges Russia to reach a deal with Ukraine sooner



The U.S. Deputy Representative to the UN said Russia’s position continues to deteriorate: according to him, the Russian military is losing around 40,000 personnel per month, the economy is… pic.twitter.com/cDBPsT293K — NEXTA (@nexta_tv) June 23, 2026

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Вече 42 поредни денонощия интензивността на сухопътните бойни действия на фронта в Украйна е на нечуваното ниво от над 200 бойни сблъсъка за 24 часа – това е официалната информация на украинския генщаб. На 22 юни е имало 221 бойни сблъсъка спрямо 246 на 21 юни. Руснаците са хвърлили 261 контролирани авиационни бомби (КАБ), което е с 14 по-малко спрямо предишното денонощие. Артилерийският им обстрел е бил в мащаб 2957 изстреляни снаряда, като тук разликата е с около 30 нагоре на дневна база. Руската армия е използвала 9591 FPV дрона, което е с около 30 по-малко спрямо предното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

The moment of the strike on the bridge in occupied Vasylivka, Zaporizhzhia region. pic.twitter.com/ANKoVlMbRQ — WarTranslated (@wartranslated) June 22, 2026

Покровското направление е най-горещо, но определено там има известно намаление на мащаба на бойните действие. За последните 24 часа са спрени 28 руски пехотни атаки в това направление. Още 14 руски пехотни атаки е имало североизточно от Покровск, в направлението от Торецк към Константиновка и само 1 руска пехотна атака в Краматорското направление, тоест от Часов Яр към Константиновка. В района на Гуляйполе, Запорожка област, са извършени 22 руски пехотни атаки. 20 са били руските пехотни атаки в Лиманското направление, а в съседното му от юг Славянско направление – 16. В Южнослобожанското направление т.е. в района на град Вовчанск и селата южно от него са организирани 12 руски пехотни атаки.

Големият Z-канал "Рибар" пусна окуражаващи за руснаците общи приказки в дневния си обзор – напредвала руската армия в Лиман, прочиствала покрайнините на Константиновка, но без допълнителни подробности.

Тази нощ Руската федерация е изстреляла 135 далекобойни дрона по цели в Украйна. Свалени са 118, като на 11 места е имало удари от преминали през украинската ПВО руски далекобойни системи, съгласно сутрешната сводка на украинските ВВС.

Ukraine's State Border Guard Service has shown what Vodiane in the Donetsk region looks like after Russian forces arrived there. pic.twitter.com/4FlmgSdRQ4 — WarTranslated (@wartranslated) June 22, 2026

ОЩЕ: Големият трофей на Путин се превърна в капан: Украйна парализира живота в Крим, руснаците са в паника, пропагандистите чакат най-лошото (ОБЗОР – ВИДЕО)