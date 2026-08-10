Най-голямата руска инвестиция в Унгария е под сериозен въпрос

Одитът на проекта АЕЦ "Пакш-2" все още не е приключил, но междинните резултати, от гледна точка на унгарските власти, са незадоволителни. Унгарският премиер Петер Мадяр обяви това официално на специален брифинг: "Одитът все още продължава. Все още не съм получил окончателните му резултати, само междинните, и те не са много обнадеждаващи. Ако погледнете кога е трябвало да бъде построено съоръжението, на какъв етап е сега, с колко се е увеличила цената му и какви дати за завършване се обявяват сега, картината не е обнадеждаваща", предаде най-големият руски икономически ежедневник "Комерсант".

Мадяр уточни, че вече се разглеждат всички възможни варианти какво да се прави, при положение, че де факто строителна дейност има: "Трябва да изчакаме да приключат всички одити: финансови, енергийни, за безопасност и други... Докато не са готови резултатите от одита, е безотговорно да се спекулира кой точно (ще строи централата). Аз обаче вече отговорих на този въпрос: разбира се, разглеждат се всички варианти". През юли унгарският премиер заяви, че след резултатите от одита преговорите за АЕЦ могат да започнат "с други международни партньори".

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Руската гледна точка

Същевременно "Росатом" уверява, че проектът отговаря на строги международни, европейски и национални изисквания за ядрена безопасност. Въпреки че изливането на бетон започна едва преди шест месеца, руската държавна корпорация вече е завършила множество други подготвителни работи. Работната шахта за бъдещия енергоблок е подготвена и е издигната водонепропусклива стена, предназначена да предотврати навлизането на подпочвени води в шахтата. В ход, от времето на Виктор Орбан начело на Унгария, бяха и подготвителни работи за изграждането на спомагателни сгради и съоръжения, бетонен завод, складове и офис сгради. През юни "Росатом" завърши обучението на първата група специалисти в учебния център на АЕЦ "Пакш-2".

Главният изпълнителен директор на "Росатом" Алексей Лихачов заяви, че "строителните работи протичат с пълна скорост". Той добави, че компанията е готова, ако е необходимо, да "претърпи проверка на ефективността на проекта, обосноваността на цената му и други параметри". "Очакваме среща, официален сигнал за готовност, с контакти на всички нива: както министерско, така и премиерско. Изпратихме съответно искане", каза Лихачов, цитиран от ТАСС.

"При цена на проекта от 12,5 милиарда евро и лихва по заема от 4,3%, равновесната цена на тока (от АЕЦ-а) ще е приблизително 85 евро на MWh, което е приблизително равно на цената на тока в Унгария сега. Като се вземат предвид многото несигурности в изчисленията, икономическата сметка вероятно ще се сближи с непроменена цена на строителството", отбеляза експертът по ядрена енергия Валентин Гибалов. И увери: Ако цената на строителството се окаже значително по-висока от гореспоменатата цифра, АЕЦ "Пакш-2" ще започне да се представя по-добре от потенциалните алтернативи.

Според Гибалов, вариантът за отказ от по-нататъшно сътрудничество с "Росатом" може да се осъществи само по политически причини, тъй като Унгария ще трябва да върне на Русия приблизително 1 милиард евро, които вече са похарчени за проекта: "Прехвърлянето на проекта на западни или азиатски компании би довело и до многогодишно забавяне на изпълнението поради необходимостта от нов цикъл на проектиране, търгове и търсене на финансиране. Като цяло това би заплашило да погребе проекта, тъй като икономическият модел работи само с минимални строителни разходи, което не може да се постигне при проекти с френски EPR реактори или американски AP-1000 реактори".

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