Най-бедните в ЕС: Румънците, гърците и българите не могат да си позволят 1-седмична почивка

Балканските държави остават най-бедните в ЕС и гражданите им масово не могат да си позволят едноседмична почивка. България е в Топ 5 на нациите от ЕС, които нямат средства за ваканции през годината. Страната ни е на 4-о място в класацията, която се оглавява от други две държави от региона - Румъния и Гърция.

Лятото е сезон на отпуски в цяла Европа, но милиони хора все още не могат да си позволят да се отделят за една седмица от вкъщи. Делът на европейците, които не могат да си позволят почивка, обаче е намалял значително, пише Евронюз.

През 2025 г. 27,5% от населението на ЕС на 16 или повече години не е могло да си позволи една седмица годишна почивка извън дома. През 2015 г. този процент е бил 35,2%, което представлява спад от 7,7 процентни пункта и значително подобрение в достъпността на почивките.

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Няма пари за почивка

В 5 държави делът на хората, които не могат да си позволят почивка, се е увеличил през последното десетилетие, въпреки че в някои случаи увеличението е било незначително. Това са Норвегия, Швеция, Финландия, Германия и Австрия. Трите скандинавски държави отбелязаха най-голям ръст, но техните нива останаха сред най-ниските в Европа.

Германия и Австрия също се противопоставиха на по-широката тенденция, като около 1 на всеки 5 души не е могъл да си позволи едноседмична почивка през 2025 г. Делът се е увеличил с 1,2 процентни пункта в Германия и 0,3 пункта в Австрия през десетилетието.

Към 2025 г. делът на хората, които не могат да си позволят едноседмична почивка, варира значително в различните части на Европа. Той варира от 9% в Швейцария и Норвегия до 61% в Румъния.

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При включване на кандидатите за членство, те окупират челните позиции на клсаацията. Повече от половината от населението също не е могло да си позволи почивка в Черна гора (58%), Албания (53%) и Турция (51%). Северна Македония (48%) и Гърция (47%) също са близо до това ниво.

Следват България (39%), Унгария (39%), Сърбия (36%) и Италия (36%).

Делът на хората, които не могат да си позволят почивка, е под средния за ЕС в Португалия (33%), Хърватия (33%), Испания (32%), Литва (31%), Словакия (29%), Латвия (29%), Кипър (28%) и Малта (28%).

В другия край на скалата на най-богатите, и съответно, на най-малкия дял затруднени хора, 15% или по-малко, са Люксембург, Швеция, Нидерландия, Дания, Финландия и Словения, в допълнение към Швейцария и Норвегия, където този дял е бил 9%.

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Затруднени с разходите за почивка са 21% в Германия и 23% във Франция.

Като цяло в Южна и Югоизточна Европа хората са по-често финансово затруднени. Северна Европа, по-специално скандинавските страни, и Западна Европа отчитат най-ниските нива на хора с този проблем. Централна и Източна Европа като цяло попадат между тези два региона, но със значителни различия между страните.

Все пак, тенденцията е положителна

Обяснявайки данните за 2023 г., експертите подчертаха ролята на нивата на доходите.

Професор К. Майкъл Хол от университета в Кентърбъри посочи, че нивото на разполагаемия доход очевидно е важно, тъй като това позволява на хората да харчат пари за почивки. „Разликите между ползването на почивки и разходите отразяват някои от по-широките икономически неравенства в рамките на ЕС“, каза той.

Професор Лин Минаерт от Метрополитън стейт университет в Денвър заяви, че разликите между нациите обикновено са свързани със силата на икономиката на дадена страна. Тя отбеляза, че страните с по-висок процент затруднение за почивка имат по-нисък БВП от тези с по-нисък такъв процент.

Все пак, наблюдава се повсеместна тенденция з аподобряване на икономическото благосъстояние, тъй като процентът на хора, които не могат да се позволят почивка, пада през годините.

Преди 15 години почти 38,8% от гражданите на ЕС не са могли да си позволят едноседмична почивка. Този дял постепенно намалява, след като достига пик през 2012 г. от 40,5%. От тогава насам процентът остава относително стабилен на по-ниски нива от около 27-28%.

Сравнявайки данните от 2015 г. и 2025 г., 25 от 30-те държави са регистрирали спад в дела на хората, които не могат да си позволят почивка, докато пет са регистрирали увеличение.

България например е регистрирала спад от 21 процентни пункта - през 2015 г. 60% от българите не са могли да си позволят ваканция, а през 2025 г. делът им вече е значително по-нисък - 39%.