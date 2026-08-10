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18% по-евтин петрол, 18% по-скъп дизел: Тръмп и Путин го правят, твърди наш търговец

10 август 2026, 7:46 часа 1091 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
18% по-евтин петрол, 18% по-скъп дизел: Тръмп и Путин го правят, твърди наш търговец

18% поевтиняване на петрола (специално "Брент") спрямо най-високата цена през юли, почти толкова поскъпване на цената на дизела в България – това е реалността в момента, като говорим за борсовата цена на петрола, не за "реалната" (фактическата). Проблемът не е в липсата на петрол - има много количество, а в количеството на отделните сортове, които трябва да преработват рафинериите. Преработката на новите сортове, за които рафинериите не са първоначално пригодени, води до по-скъп продукт. Това заяви Димитър Хаджидимитров, зам.-председател на Асоциацията на българските търговци производители, вносители и превозвачи на горива.

Няма евтини горива – за да има евтини горива, трябва рафинериите да преработват това, от което имат нужда, настоя Хаджидимитров пред bTV, който се оплака и, че в Европа в последно време затворили доста рафинерии (20) и се ползват "най-скъпите продукти" като крайна цена що се отнася до горива.

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В България 70% от потреблението на горива се пада на дизела, а 20% - на бензина, уточни Хаджидимитров пред bTV. Той изрази "вътрешно усещане", че САЩ и Русия имат договорка за поддържане на висока цена на петрола и съответно на горивата. Индия почна да внася петрол от Нигерия, Китай взема петрол от Русия – все фактори на пазара, които би трябвало да водят до поевтиняване. "Някой може би има нужда от по-висока инфлация в целия свят, не знам поради каква причина", смята Хаджидимитров. Той отчете, че все пак що се отнася до Иран има поне някакви разговори и успокояване и прогнозира, че тази седмица дизелът в България може да е около 1,74 лв. на литър средно.

При мир ще виждаме "много приятни цени" на есен, каза още Хаджидимитров. Реалните цени са под 1,50 лв. на литър за бензина и дизела, но явно "някой не го устройва", заключи той.

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Бензин дизел цена на петрола цена на горивата цена на бензина цена на дизела
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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