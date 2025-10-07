Без руски газ по "Турски поток", но "Газпром" блокира тръбата за друг: Има как да разбием блокадата

Санкциите на ЕС спрямо Русия и руския газ заради натиска на Доналд Тръмп може и да повлияят много негативно на "Булгартрасгаз" - защото капацитетът на "Турски поток" е резервиран основно от "Газпром". Ако резервиращият не го ползва, може да има освобождаване на капацитет за други контрагенти – от страна на "Булгартрансгаз". Когато става въпрос само за краткосрочни договори, освобождаване ще има, защото ще изтекат краткосрочни контракти, подписани от "Газпром". Това стана ясно от думите на Кирил Темелков, бивш директор на "Булгартрансгаз".

Уточнение – без да е потвърдено публично по договори се знае, че до 2039 година дългосрочната резервация на тръбата е за "Газпром". Темелков твърди, че бъдещи евросанкции няма да повлияят на транзита за държави извън ЕС (като Сърбия и Северна Македония), но за Унгария ще има "стоп". Всъщност, досега в проекта на ЕК се казва само "транзит", без допълнителни уточнения. А на изричен въпрос можем ли да "национализираме" дългосрочно резервиран капацитет, Темелков отговори, че по реда на европейското законодателство при определени обстоятелства (невъзможност за ползване) операторът на тръбата ("Булгартрансгаз" за "Балкански поток") едностранно може да го прехвърля за краткосрочно ползване на други участници на пазара.

В България няма отделна инфраструктура, която да се свързва с "Турски поток", а разширяване на газовата ни инфраструктура, част от нашата система. "Турски поток" в България няма – има "Балкански поток", през него минава газ от "Турски поток" към Сърбия и по-на запад, към Унгария, уточни Темелков. "Балкански поток" е аналог на НАБУКО, инфраструктурата е удачна, добави той.

Цените при отказ от руския газ

Безспорно се очаква да има поскъпване при отказ от руския газ. В момента Европа потребява около 50 млрд. кубични метра руски газ, над една трета влиза в Балканския регион и той ще бъде основно засегнат. Обаче това не означава, че няма да има газ – ще има, но цените ще бъдат повлияни. Очакванията са за поскъпване 15-20% спрямо средните котировки в Европа. Но в глобален мащаб има повече предлагане на газ, отколкото търсене, т.е. чака се поевтиняване. В крайна сметка – ще има малко влияние на регионален принцип.

За договора с "Боташ" - трупа се дълг във финансовото състояние на "Булгаргаз". Само една малка част от този договор сега се плаща от потребителите и става въпрос за ползване на инфраструктура. За нас този договор е неизгоден, дори при спиране на руския газ (по "Турски поток"), категоричен е Темелков. Според него, проблемът в договора с "Боташ" е, че е дългосрочен, а е трябвало да е краткосрочен, за да се осигури стабилност на цените за България. И още - не става само въпрос за капацитет (количество), но и плащаме услуга (за пренос), която не ползваме (постоянно). Обикновено договорите са само за капацитети (количества) и услугата (преносът) се плаща чак при ползване.

