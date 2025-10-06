Борисов призна, че е говорил със сина на Тръмп. Санкциите по "Магнитски" също са били тема (ВИДЕО)

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов коментира пред Николай Бареков за първи път публикацията на "Wall Street Journal", според която е водил разговори в САЩ с Доналд Тръмп-младши по теми, свързани с "Лукойл" и санкциите по закона "Магнитски". В интервю за Бареков пред дома си в Банкя той определи информацията като "абсолютна спекулация" и подчерта, че не е имало никакви договорки или бизнес интереси.

"Имаше желаещи от цяла България да отидат на тази среща. Поканиха ме, отидохме, видяхме се, спомнихме си добрите времена... Аз не съм участвал на форумите", каза Борисов. "Жълтении няма да коментирам. Ако слушаме в Америка какво си говорят демократите и републиканците, те са последните, които могат да ни бъдат за пример."

"Магнитски" и българските санкционирани

По темата за санкциите по "Магнитски" Борисов заяви, че е искал тяхното сваляне за "своите хора" и е споделил пред американските си събеседници, че смята действията срещу негови съпартийци за несправедливи. Той призна, че е разказал на сина на Тръмп за санкциите на Владислав Горанов, което според него е несправедливо. "Естествено, че ще обясня как човекът, който ни вкара в Европейския банков съюз, е с "Магнитски". Разказах как ме арестуваха. Това грешно ли е?", попита той. Още: "Може да те е снимал с някое готино гадже и да те държи?": Борисов говори за зависимост от Пеевски в изненадващо интервю (ВИДЕО)

"Да, казах им какво ни направиха през последните години – арестуваха ни, държаха ни по килиите. Владислав Горанов беше санкциониран по най-незаконния начин", заяви Борисов.

По думите му името на Делян Пеевски изобщо не е било споменавано, защото "няма в какъв контекст".

Разговорът с Тръмп-младши – за "Балкански поток"

Според Борисов по време на разговора с Доналд Тръмп-младши е засегната единствено темата за газопровода "Балкански поток", който според него има стратегическо значение за България и региона.

"Баща му – президентът Доналд Тръмп, ми разреши да направя проекта и не позволи България да бъде заобиколена. Иначе тръбата щеше да мине през Гърция, Турция и Италия. Сега газопроводът работи и носи печалби за България. Време е да доставяме газ, който не е руски", каза лидерът на ГЕРБ. Още: "Куфарчета с пари от Борисов": В РСМ се скараха заради България

Борисов допълни, че е попитал Тръмп-младши дали е упълномощен от баща си да говори по други теми. "Каза, че не е. Затова нямаше реална оферта, нямаше официални снимки. Срещата беше приятелска, неформална", уточни той.

Борисов определи цялата история като "изкуствено раздут медиен сюжет", който цели да внуши зависимости между него и САЩ. "Няма скандал. Няма тайни срещи, няма сделки, няма посредници. Просто една среща с познати хора", каза той. "Аз съм стоял повече на камината в Белия дом, отколкото Кирил Петков в Министерския съвет." Още: Главното "Д" и Борисов тепърва ще се борят за прокуратурата

"Продажба на "Лукойл"?

Бившият премиер беше категоричен, че не е водил разговори за продажба или посредничество около руската компания "Лукойл". "Въобще не съществува такава тема. "Лукойл" е собственост на частна компания, която си има процедури. Ако решат да продават – тяхна работа. Никой не може да им казва да продават", заяви той.

Борисов допълни, че не е правил предложения към американската страна: "Всички те пуснаха тези слухове. Няма нищо вярно. Просто се опитват отвън да влияят на вътрешната политика и да си разширят лобистките интереси. Аз не съм плащал нито стотинка, нямам нищо общо с какъвто и да било лобизъм."