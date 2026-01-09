Близък до Тръмп милиардер ще добива литий в Украйна

На 8 януари Украйна възложи на инвеститори правото да експлоатират голямо държавно находище на литий, след като администрацията на американския президент Доналд Тръмп заяви, че търси възможности за инвестиции. Сред инвеститорите е и милиардер, който е приятел на републиканеца, съобщава The New York Times. Решението е взето от украинска правителствена комисия, казват двама нейни членове при условие за анонимност. Въпреки че все още се изисква официално одобрение от правителството в Киев, сделката е практически сключена.

Победителите са свързани с Роналд Лаудер: кой е милиардерът?

Консорциумът, спечелил търга, е тясно свързан с администрацията на Тръмп. В него влиза Роналд Лаудер - наследник на козметичната империя Estée Lauder. Лаудер е президент на Световния еврейски конгрес.

Той познава президента на САЩ от колежа и се твърди, че му е внушил идеята да купи богатата на ресурси Гренландия.

Още: Украинско съкровище за Путин: Тръмп отказа оръжия за Киев срещу минерали и сега ще ближе рани

Според Forbes финансовото състояние на 81-годишния бизнесмен към 9 януари 2026 г. се оценява на 4,9 милиарда долара.

Другият инвеститор е TechMet - енергийна компания, частична собственост на инвестиционна агенция на американското правителство, създадена по време на първия мандат на Тръмп.

Спечелилият консорциум е изпреварил конкурентите си, като е отговорил на повечето критерии за участие в търга. Комисията отхвърля всякакви подозрения за пристрастност. Все пак, като поддържа връзки с инвеститори, свързани с Тръмп и неговата администрация, Киев се позиционира благоприятно пред американския лидер в момент, в който търси неговата подкрепа в мирните преговори с Русия, посочва NYT.

Откакто Тръмп се върна на власт, съюзът между САЩ и Украйна придоби търговски характер. Вашингтон спря по-голямата част от военната помощ за Киев и се фокусира върху възможностите за печалба от инвестиции и продажба на оръжие. Украинските власти се адаптираха, предлагайки потенциално изгодни сделки в областта на добива на редкоземни минерали и производство на оръжие: Парламентът в Киев ратифицира договора за редкоземните минерали: Кога може да бъде прекратен.

Снимка: Getty Images

Литият на Украйна

Споразумението за редките елементи от 2025 г. между Вашингтон и Киев създаде съвместен фонд между САЩ и Украйна за инвестиции в бъдещи проекти, свързани с природни ресурси. Оттогава украинските власти се опитват да покажат, че могат да постигнат резултати, и предложиха литиевото находище, което в крайна сметка ще се екплоатира от Лаудер и TechMet, като потенциален пилотен проект по сделката.

Находището, известно като „Добра“, се намира в централната част на Украйна. Там са едни от най-големите запаси на литий в страната, а той е ключов компонент за всякакви технологии. Ще има договор за разпределение на производството, който позволява на инвеститорите да добиват минерали в замяна на споделяне на продукцията с украинското правителство.

Още: Тревога: Най-големите залежи на литий в Европа са в Украйна - кой ще ги добива?

Съгласно споразумението между САЩ и Украйна за минералите, половината от приходите, които украинското правителство получава от литиевото находище „Добра“, ще бъдат насочени към съвместния инвестиционен фонд. Сделката така постановява, че компания, която иска да разработва минерален обект и се нуждае от допълнителни инвеститори, трябва първо да представи проекта си пред фонда – механизъм, създаден да благоприятства американските бизнес интереси. В случая с литиевото находище „Добра“ това може да породи потенциални конфликти на интереси, тъй като американската агенция, която контролира фонда - Американската корпорация за международно развитие - също притежава дял в TechMet.

Все още не е ясно колко средства Лаудер и TechMet са се ангажирали да инвестират в разработването на литиевото находище. Търгът определи минимална инвестиция от 179 милиона долара, но член на комисията, гласувала за решението на 8 януари, казва, че обещанието на консорциума е значително по-високо.

Инвестицията обаче ще отнеме години, за да се превърне в реален добив и печалби. Консорциумът трябва първо да проведе геоложко проучване, за да определи истинската стойност на подпочвените залежи, а след това да финансира оборудването и инфраструктурата, необходими за добив. Експерти от бранша казват, че обикновено отнема около 15 години, за да се премине от откритие до добив.

Още: Путин е "гладен" за злато, литий и уран - гони още западни компании от Африка