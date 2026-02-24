Новите мита на Тръмп влязоха в сила

Новите глобални мита на президента на САЩ Доналд Тръмп влязоха в сила в ранните часове на днешния ден със ставка от 10 процента, въпреки че през уикенда той обяви 15-процентово ниво, предаде CNBC. В петък, след като Върховният съд отхвърли по-голямата част от митническата програма на Тръмп, той обяви, че ще бързо ще наложи 10-процентова плоска митническа ставка всички търговски партньори, като използва за основание различен търговски закон.

Ден по-късно Тръмп публикува в социалната си мрежа Truth Social, че "с незабавно влизане в сила“ ще "повиши 10-процентовата световна тарифа... до напълно допустимото и законно изпитано ниво от 15 процента“.

Още: Сделката си е сделка: ЕС не прие увеличаването на митата от САЩ

Съгласно търговското законодателство, на което администрацията сега се позовава, т. нар. „Раздел 122“, мита до 15 процента могат да бъдат въвеждани бързо, но само за период до 150 дни.

Меморандум на митниците

Няколко часа преди влизането в сила на глобалните мита Агенцията за митници и гранична охрана на САЩ разпрати меморандум, с който информира вносителите, че ставката първоначално ще бъде 10 процента и ще се прилага за „всички страни за период от 150 дни, освен ако те не са изрично изключени от режима“, считано от 00:01 ч. източноамериканско време (07:01 ч. българско време) днес.

Служител на Белия дом потвърди пред "NBC News“ достоверността на съобщението.

Още: Тръмп наложи нови мита: какво следва за Европа и света?

Глобалната тарифа започва от ниво 10 процента, каза служителят, допълвайки обаче, че администрацията работи по увеличаването й до 15 процента с отделен указ, който Тръмп ще трябва да подпише. Служителят не е посочил кога ще се случи това.