България има потенциал да стане бързо развиваща се икономика, сочи доклад

България може да бъде сред най-бързо развиващите се икономики в Централна и Източна Европа през периода 2025-2027 г., като се очаква годишният ръст на БВП да остане на нива над 3%. Това прогнозира актуалният доклад на лидера в застраховането на търговски кредити Allianz Trade. Оптимистичните перспективи се основават на стабилното вътрешно търсене, водено от силното потребление на домакинствата и сериозния темп на увеличаване на заплатите у нас.

Инфлацията ще се успокои

Пазарът на труда ще остане стабилен, а безработицата ще спадне до около 3,3% до 2027 г., смятат анализаторите. Инфлацията у нас ще се успокои на нива под средните за региона и ще има низходящ тренд – от 3,6% за 2025 г., през 2,8% за 2026 г. до 2,6% за 2027 г.

С ръст на БВП от 3,1% за 2025 г. България ще има по-добро представяне от всички държави в региона с изключение на Хърватия (4%) и Полша (3,3%), сочи доклада. През 2026 г. с очакван ръст от 3,2% страната ни отново може да заеме третото място след Хърватия (3,8%) и Полша (3,4%), а през 2027 г. с прогнозен ръст от 3,1% излиза на лидерската позиция в ЦИЕ.

Според анализаторите наред с вътрешното потребление, инвестициите също ще играят ключова роля за растежа на българската икономика през тези три години. Те са пряко свързани с развитието на финансираните от ЕС проекти по Националния план за възстановяване и устойчивост и мащабните публични разходи за инфраструктура и отбрана.

Влизането в еврозоната ще повиши доверието

"Предстоящото присъединяване на България към еврозоната в началото на 2026 г. ще повиши доверието и ще активира вътрешните двигатели на икономиката. В очакване на прехода към евро домакинствата и фирмите увеличават депозитите и кредитната активност. По-ниските разходи за финансиране и засиленото парично предлагане се очаква да допринесат допълнително както за потреблението, така и за инвестициите“, обяснява Джовани Скарпато, икономически анализатор за Централна и Източна Европа в Allianz Trade.

„Всички тези фактори са в основата на очакван период на стабилен и воден от търсенето икономически растеж, което ни кара да мислим, че България ще превъзхожда повечето от държавите в региона“, обобщава той.

Според доклада до 2030 г. българската икономика ще има и кумулативен допълнителен растеж от 2,8 процентни пункта заради ангажиментите на страната в областта на отбраната. По този показател България се нарежда на осмо място от 20 обхванати европейски държави и въпреки че приносът е по-умерен, той все пак поставя страната на солидна позиция в региона. За сравнение в рамките на Централна и Източна Европа Латвия води с допълнителни 11,7 процентни пункта, следвана от Литва (+6,9 процентни пункта) и Унгария (+6,6 процентни пункта).